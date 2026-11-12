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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مدير الجامع الأزهر يختتم جولاته لاختبارات العلوم الشرعية والعربية من الأقصر

مدير الجامع الأزهر يختتم جولاته لاختبارات العلوم الشرعية والعربية من الأقصر
مدير الجامع الأزهر يختتم جولاته لاختبارات العلوم الشرعية والعربية من الأقصر
محمد شحتة

اختتم الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، جولته التفقدية الموسعة في صعيد مصر، والتي شملت محافظات أسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، وصولاً إلى الأقصر اليوم. 

وأكد عودة، خلال جولته بالأقصر، أن هذه الجولة تأتي تنفيذاً لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وباعتماد فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، لمتابعة سير اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية.

وفي محطته الختامية بالأقصر، عقد مدير عام الجامع الأزهر اجتماعاً موسعاً مع أعضاء الإدارة الفرعية، ومحفظي القرآن الكريم، والمنسقين، شدد الدكتور هاني عودة على ضرورة الالتزام بترسيخ المنهج الوسطي المعتدل، ونقل قيم الأزهر الشريف السمحة للدارسين، لضمان بناء وعي فكري مستنير يواكب متطلبات العصر، موجهاً بضرورة تذليل كافة العقبات أمام الدارسين.

 

حلقات تحفيظ القرآن

كما تفقد حلقات تحفيظ القرآن الكريم للطفل بفرع الرواق الأزهري بمعهد أولاد الشيخ بأرمنت، مشيداً بحرصهم على الإقبال على حفظ كتاب الله، ومؤكداَ على الدور المحوري للأروقة الأزهرية في نشر الفكر الوسطي المعتدل.

وتأتي هذه الجولة ضمن خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى متابعة سير المنظومة الامتحانية والتعليمية لأكثر من 16 ألف دارس موزعين على نحو 750 لجنة على مستوى الجمهورية، لضمان توفير بيئة تعليمية ملائمة.

وشدد الدكتور هاني عودة  خلال جولته على الدور المحوري للأروقة الأزهرية في تحصين الشباب فكرياً، ونشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة التحديات المعاصرة، كما تهدف هذه البرامج التعليمية إلى تيسير دراسة العلوم الشرعية والعربية لكافة الفئات العمرية، مما يعزز من الهوية الثقافية والقيم الأخلاقية في المجتمع، وترسيخ مفاهيم السلام المجتمعي والاعتدال.

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