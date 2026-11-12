رئيس جامعة الأزهر يشكر الإمام الأكبر على قراراته لتمكين الكفاءات الشابة

تقدمت جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة، بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ وذلك تقديرًا لقراراته التي تستهدف النهوض بالأزهر الشريف، وتطوير منظومة العمل المؤسسي والإداري، وترسيخ معايير الكفاءة والجدارة، وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات الشابة والكوادر المؤهلة لتولي القيادة.

وأكد الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر، في بيان، أن هذه القرارات تعكس الرؤية المؤسسية لفضيلة الإمام الأكبر، التي تستشرف المستقبل وتحدد أولويات مؤسسة الأزهر الشريف تجاه بناء الإنسان وإعداد القيادات المؤهلة واكتشاف النوابغ ورعايتهم، ويحقق التكامل بين قطاعات الأزهر، ويحافظ على رسالته العلمية والدعوية والإنسانية.

وجددت جامعة الأزهر، عهدها بالعمل الجاد لتنفيذ هذه التوجيهات، والتعاون الكامل مع مختلف قطاعات الأزهر الشريف؛ إعلاءً لمصلحة المؤسسة، وتعزيزًا لمكانتها وريادتها، واستمرارًا لمسيرتها في خدمة الوطن والإنسانية.

يذكر أن فضيلة الإمام الأكبر كان قد عقد اجتماعًا طارئًا بقيادات الأزهر، لبحث كيفية تطوير العمل الإداري في جميع قطاعات الأزهر، وتمكين الشباب من تولي المناصب القيادية، مصدِرًا عدة قرارات بهذا الشأن، ومطالبًا بضرورة عرض نتائج ما تحقق بشأنها خلال أسبوعين.

قرارات شيخ الأزهر

وترأس الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اجتماعًا طارئًا بقيادات الأزهر، لبحث كيفية تطوير العمل الإداري في جميع قطاعات الأزهر، وتمكين الشباب من تولي المناصب القيادية، مشددًا على ضرورة التزام رؤساء القطاعات بإعداد الكوادر والكفاءات الشابة بقطاعاتهم، ممن يصلحون لتولي المناصب القيادية مستقبلًا.

وأصدر شيخ الأزهر خلال الاجتماع عددًا من القرارات العاجلة، مطالبًا بضرورة عرض كل مسؤول لنتائج ما تحقق بشأنها خلال مدة أقصاها أسبوعان، وفيما يلي هذه القرارات:

أولًا: تشكيل «لجنة النهوض بالأزهر»، تتولى التنقيب عن الكفاءات وتمكينها من تولي المناصب القيادية في مختلف القطاعات الأزهرية.

ثانيًا: إعداد قائمة بعشرة ممن يصلحون مستقبلًا للعمل كقيادات في كل قطاع، على أن يقدم كل قطاع قائمة بعشرة أسماء خلال مدة أقصاها شهر، مع بدء العمل فورًا على إعداد دورات تدريبية لتأهيلهم ورفع كفاءتهم بما يتناسب مع شغلهم لهذه المناصب في المستقبل القريب.

ثالثًا: ضرورة اختيار الكفاءات بعيدًا عن المحاباة والوساطة، والاعتداد فقط بالجدارة والكفاءة باعتبار كل منهما المعيار الأول لاختيار المسؤولين.

رابعًا: إنشاء لجنة لإدارة فعاليات الأزهر الشريف، تتولى البت فيما يتم تنظيمه من فعاليات وأنشطة ومؤتمرات وندوات بكل قطاع، لضمان رفع جودتها وتحقيق الأهداف المنشودة منها.

خامسًا: التزام كل مسؤول بتنظيم وقته وإدارة أعماله بشكل علمي وفق أحدث المعايير لتحقيق الأهداف المرجوة، بما يرفع كفاءة الأداء ويحقق الاستفادة المثلى من الموارد والطاقات المتاحة في القطاع المسؤول عنه.

سادسًا: تشكيل لجنة لإعداد مقرر عام للثقافة الإسلامية يعتمد مقررًا دراسيًّا ومتطلبًا جامعيًّا بجامعة الأزهر، يؤكد على مبادئ الانتماء الوطني والهوية والمنهج العلمي والدراسي الذي درج عليه الأزهر منذ أكثر من ألف عام، وبما يحمي شباب الأزهر ويصون عقولهم من براثن كافة الأفكار والانتماءات التي تحمل أجندات تسيء استخدام الإسلام وتوظفه حسبما تشاء وفق الأهواء، وتحصينهم بالمنهج الأزهري الوسطي المعتدل -منهج الإسلام الأصيل- وترسيخ انتمائهم له.

سابعًا: هيكلة العمل الإعلامي لدى جميع القطاعات، على أن يتولى المركز الإعلامي للأزهر المسؤولية النهائية للنشر لدى جميع القطاعات، بما يضمن توحيد الخطاب الإعلامي للمؤسسة.

ثامنًا: تكثيف العمل على اكتشاف نوابغ الأزهر ورعايتهم، بوصفهم ثروة علمية ورصيدًا مستدامًا ونموذجًا يُحتذى لأبناء الأزهر في ربوع مصر، وبما يفتح المجال أمام الكوادر الشابة الأزهرية والكفاءات الصاعدة لتولي المناصب القيادية في جميع القطاعات.

وشدد الإمام الأكبر في ختام الاجتماع على ضرورة التزام جميع القطاعات بهذه القرارات التزامًا تامًّا، وسرعة وضعها موضع التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا أن المتابعة ستكون مباشرة ومستمرة، وأن تحقيق نهضة حقيقية بالأزهر الشريف مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع قياداته أمام المولى -عز وجل-، وتقتضي الجدية والانضباط وإعلاء مصلحة المؤسسة فوق كل اعتبار، بما يحفظ للأزهر مكانته ودوره العلمي والدعوي والإنساني في الداخل والخارج.