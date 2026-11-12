مروة العقروبي : معرض «بميزان» يعيد اكتشاف جماليات الخط العربي ويقدم تراثه للأجيال الجديدة بتجربة تفاعلية

أكدت مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة بالشارقة، أن معرض «بميزان.. من النقطة إلى المعنى»، الذي يستضيفه بيت الحكمة بالتعاون مع دائرة الثقافة بالشارقة، يجسد توجه المؤسسة نحو إبراز التراث الثقافي والفني وتقديمه للأجيال الجديدة بأساليب معاصرة وتفاعلية، تجمع بين المقتنيات التاريخية والأعمال الفنية الحديثة، وتتيح للزوار اكتشاف جماليات الخط العربي وأسرار بنائه، وخوض تجربة الكتابة بأنفسهم.

وقالت العقروبي، في حوار خاص مع وكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ»، إن المعرض يصطحب زواره في رحلة معرفية تبدأ من النقطة باعتبارها أساس قياس الحرف العربي، مروراً بالحرف والكلمة، وصولاً إلى الجملة والمعنى، موضحة أن بيت الحكمة يحرص على تقديم التراث باعتباره معرفة حية وتجربة تفاعلية تتجاوز مجرد مشاهدة المقتنيات والأعمال الفنية، بما يسهم في نقل هذا الإرث إلى الأجيال القادمة.

وأضافت أن المعرض يضع الأطفال والأجيال الناشئة في مقدمة اهتماماته، من خلال منصات تفاعلية وفعاليات مصاحبة تعرفهم بتاريخ الخط العربي وقواعده، وتعزز اعتزازهم بهذا الفن الذي يمثل جانباً أصيلاً من الحضارة العربية والإسلامية.

وأوضحت أن المعرض يجمع بين المقتنيات التاريخية والأعمال الفنية المعاصرة، إلى جانب تجارب عملية تتيح للزائر التعرف على أسرار بناء الحروف العربية، وممارسة الكتابة بنفسه عبر المنصات التفاعلية، مشددة على أن الهدف هو تحويل زيارة المعرض إلى تجربة متكاملة تجمع بين المعرفة والممارسة والاستمتاع بالفنون.

وأضافت أن التركيز على الأجيال الجديدة يأتي في ظل تزايد الاعتماد على الكتابة الرقمية ولوحات المفاتيح، الأمر الذي دفع القائمين على المعرض إلى تصميم منصات تستهدف الأطفال والشباب، وتعرفهم بأهمية الخط العربي وتاريخه وقواعده، لافتة إلى أن كثيرا من معارض الخط تركز على عرض الأعمال الفنية دون إتاحة مساحة كافية لإشراك النشء في اكتشاف هذا الفن وممارسته.

وأكدت أن بيت الحكمة حرص، عند إعداد المعرض، على وضع الطفل في صدارة الاهتمامات، والتفكير في الوسائل التي تساعده على الاعتزاز بحضارته وخطه العربي، والتعرف على المكانة التي بلغها هذا الفن في العصور التي سبقت ظهور التقنيات الحديثة ووسائل الاتصال الرقمية.

وقالت إن المعرض يعود بالزائر إلى نحو ألف عام، من خلال تسليط الضوء على شخصية ابن مقلة، وإعادة إحيائها في فيديو سينمائي جرى إنتاجه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح للجمهور، ولا سيما الأطفال والناشئة، التعرف على هذه الشخصية التاريخية وإسهاماتها في وضع النسب والقواعد التي أسست لجماليات الخط العربي.

وأضافت أن بعض مقتطفات الفيديو ستتاح عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية الخاصة ببيت الحكمة طوال فترة إقامة المعرض، موضحة أن المؤسسة لا تكتفي بتنظيم معارض تقليدية تقتصر على عرض الأعمال الفنية، وإنما تسعى إلى تقديم تجربة ثقافية متكاملة ومتواصلة، تشمل ورش عمل متخصصة في الخط العربي، إلى جانب المعروضات الفنية والقراءات القصصية.

وأشارت إلى أن قسم الأطفال ببيت الحكمة سيصدر قصة خاصة عن شخصية تحمل اسم «النقطة»، تتناول رحلتها وكيف أصبحت أساساً في بناء الحروف العربية وتشكيل الخط وفق نسب وقواعد محددة، لافتة إلى وجود تجارب وفعاليات أخرى مصاحبة، وداعية الجمهور إلى متابعة المنصات الرقمية لبيت الحكمة للتعرف على تفاصيل البرنامج.

وفيما يتعلق بتحويل الخط العربي إلى أعمال فنية ملموسة وثلاثية الأبعاد، أكدت العقروبي أن المعرض يقدم نموذجاً واضحاً لذلك من خلال عمل فني عند مخرجه، يتيح للزوار مشاهدة كيفية تحول الحروف والكلمات إلى تكوين فني يحمل أبعاداً جمالية ودلالات فكرية.

وأوضحت أن هذا العمل مستعار من مقتنيات مؤسسة بارجيل للفنون، ويتضمن الآية القرآنية «ومن يتق الله يجعل له مخرجاً»، حيث يقدمها في تكوين فني يشبه المتاهة، وينتهي بمخرج، بما يعكس قدرة الخط العربي على تجاوز حدود الكتابة التقليدية والتحول إلى وسيلة للتعبير البصري وإيصال الرسائل والقيم الإنسانية.

وقالت إن المعرض يستمر لمدة ثلاثة أشهر تقريباً، حتى منتصف يناير المقبل، بما يتيح للجمهور فرصة زيارته والتعرف على مختلف مكوناته والاستفادة من الفعاليات والأنشطة المصاحبة له.

وأضافت أن بيت الحكمة يولي اهتماماً مستمراً باستقبال طلبة المدارس وتنظيم زيارات تعليمية لهم للتعرف على المعارض والأنشطة الثقافية، من خلال قسم متخصص للأطفال يقدم محتوى يتناسب مع أعمارهم واحتياجاتهم المعرفية.

وأوضحت أن برنامج الزيارات المدرسية المصاحب لمعرض «بميزان» يبدأ من قسم الأطفال، حيث يتعرف الطلبة على القصة المخصصة لشخصية «النقطة»، قبل الانتقال إلى جولة داخل المعرض لمشاهدة الأعمال الفنية والتعرف على التجارب التفاعلية، مؤكدة أن هذه الزيارات تستهدف تقديم التراث والمعرفة بأسلوب يجذب الأطفال ويشجعهم على التفاعل مع الفنون، ويعزز ارتباطهم بهويتهم الثقافية والحضارية.