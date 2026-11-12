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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«نحت العمر» يمثل السينما المصرية في المسابقة الرسمية لمهرجان خريبكة الدولي للفيلم الوثائقي بالمغرب

«نحت العمر» يمثل السينما المصرية في المسابقة الرسمية لمهرجان خريبكة الدولي للفيلم الوثائقي بالمغرب
«نحت العمر» يمثل السينما المصرية في المسابقة الرسمية لمهرجان خريبكة الدولي للفيلم الوثائقي بالمغرب
أ ش أ

تواصل أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة نبيلة حسن، من خلال المعهد العالي للسينما، تعزيز حضور السينما المصرية الشابة في المحافل الدولية، عبر مشاركة الفيلم الوثائقي «نحت العمر» ضمن المسابقة الرسمية للدورة السابعة عشرة من المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة، بالمملكة المغربية.

ويأتي اختيار الفيلم، الذي تولى تصويره وإخراجه يوسف ناصر، ومن إنتاج المعهد العالي للسينما، تأكيدًا لدور الأكاديمية والمعهد في دعم المواهب السينمائية الشابة ورعاية مشروعاتهم الإبداعية، وإتاحة الفرصة أمام إنتاجاتهم للمشاركة والمنافسة في المهرجانات والمحافل السينمائية الدولية.

وتعكس هذه المشاركة حرص أكاديمية الفنون والمعهد العالي للسينما على دعم الإبداع السينمائي، وتعزيز التواصل الثقافي والفني عربيًا ودوليًا، بما يسهم في إبراز المواهب المصرية الشابة وترسيخ حضورها على خريطة السينما العالمية.

أكاديمية الفنون أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة نبيلة حسن المعهد العالي للسينما السينما المصرية

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