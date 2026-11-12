بلبل العرب.. تلاسن بين محمد رمضان وأحمد العوضي: أوزع لحمة أبرك من لبس البدلة

أثار الفنان محمد رمضان تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد التلاسن بينه وبين الفنان أحمد العوضي.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: «ما شاء الله تراك "لو إنت ناوي أنا عشماوي" بيجري دلوقتي ع التريند من غير ما أوزع لحمة، اكتفينا فقط بتوزيع الأغنية، التراك عمل كده، أمال مسلسل "عشماوي" نفسه هيعمل إيه؟».

ومن جانبه، رد الفنان أحمد العوضي على تصريحات محمد رمضان بتعليق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: «أوزع لحمة أبرك من لبس البدلة يا بلبل العرب».

محمد رمضان وأحمد العوضي

ويتنافس محمد رمضان، مع أحمد العوضي، في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، بمسلسلي «عشماوي» و«سلطان الديب».

قصة «عشماوي»

يجسد محمد رمضان خلال الأحداث شخصية «خليفة»، الذي يعمل منفذًا لأحكام الإعدام في مصلحة السجون، وهو ما استُوحي منه اسم العمل «عشماوي».

وتدور الأحداث حول «خليفة»، الأب لثلاث بنات، الذي يعيش حياة هادئة ومستقرة مع أسرته، قبل أن تنقلب حياته رأسًا على عقب عقب تعرض ابنته، التي تجسد شخصيتها الفنانة جيسيكا حسام الدين، لأزمة قاسية تغيّر مجرى الأحداث، ليجد الأب نفسه أمام أصعب اختبار في حياته، وسط صراع إنساني وقانوني شديد القسوة.

أبطال العمل

يعود محمد رمضان إلى المنافسة في موسم دراما رمضان 2027 من خلال «عشماوي»، بعد غياب استمر 4 سنوات عن الدراما الرمضانية، منذ تقديمه مسلسل «جعفر العمدة» الذي عُرض عام 2023.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من محمد رمضان، وباسم سمرة، ويسرا اللوزي، وإسعاد يونس، ومحمد عبد الحافظ، وعصام السقا، وجيسيكا حسام الدين، والعمل من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج بيتر ميمي.