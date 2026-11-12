هشتغل تاجر مواشي.. صبري فواز يثير الجدل بمنشور مفاجئ عن اعتزال الفن

أثار الفنان صبري فواز حالة من الجدل والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد منشور مفاجئ أعلن خلاله ابتعاده عن مجال الفن والتوجه إلى العمل في تجارة المواشي، وذلك بأسلوب ساخر لفت انتباه متابعيه.

ونشر صبري فواز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: «الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. أنا خلاص قررت أركن الفن وبلاويه على جنب، وهاشتغل تاجر مواشي.. دعواتكم بقى».

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنان مع المنشور، خاصة بسبب الطريقة التي صاغ بها قراره، والتي حملت طابعًا ساخرًا، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي كلماته على نطاق واسع.

ولم يوضح صبري فواز ما إذا كان المنشور يعبر عن قرار حقيقي بالابتعاد عن التمثيل، أم أنه مجرد دعابة، وهو ما فتح باب التساؤلات بين متابعيه حول حقيقة اتجاهه إلى مجال تجارة المواشي.

آخر أعمال صبري فواز

وعلى الصعيد الفني، كان مسلسل «الشرنقة» من آخر الأعمال الدرامية التي شارك فيها صبري فواز، وعُرض خلال موسم رمضان 2025، وضم في بطولته الفنان أحمد داود إلى جانب عدد من الفنانين.

كما شارك صبري فواز في مسلسل «شهادة معاملة أطفال» مع الفنان محمد هنيدي، والذي عُرض أيضًا خلال موسم رمضان 2025.