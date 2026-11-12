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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب خلافات الميراث.. القبض على طرفي مشاجرة في سوهاج

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بعدة مقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من شقيقه وآخرين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة ضد أسرته والتعدى عليهم بالسب والضرب وتهديدهم بإلحاق الأذى بهم بسوهاج فضلاً عن إدعائه بإحتجاز زوجته وتحرير محضر كيدى ضدها مجاملةً لأحد أفراد الشرطة بمركز شرطة جرجا.
 


 بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 أكتوبر المنقضى تبلغ لمركز شرطة جرجا بسوهاج من زوجة القائم على النشر (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) بتضررها وزوجها "متواجد خارج البلاد" من (شقيقى زوجها ، 3 آخرين – مقيمين بدائرة المركز) لقيامهم بالتعدى عليها بالسب والضرب وإلقاء المخلفات أمام منزلها وإضرام النيران به ومنعها من الخروج من منزلها لخلافات بينهم حول الميراث. 

وأمكن ضبط المشكو فى حقهم ، وبمواجهتهم نفوا مانُسب إليهم وأقروا بذات الخلافات ، وتبين عدم صحة إدعاء الشاكى بإحتجاز زوجته وتحرير محضر كيدى ضدها مجاملةً لأحد أفراد الشرطة بمركز شرطة جرجا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .


 



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى البلطجة

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