أضواء تحيّر الطيارين.. لغز غامض فوق أوروبا

كشف طيار بريطاني مخضرم عن مشاهدات غامضة في سماء أوروبا، قال إنها تكررت على مدى أربع سنوات، وشملت أجساما مضيئة تتحرك بصورة غير مألوفة، في ظاهرة عجز عن تفسيرها رغم خبرته التي تمتد إلى 27 عاما في قيادة الطائرات التجارية.

والطيار ستيف فريزر، البالغ 48 عاما، اوضح إنه رصد أضواء غريبة قرب العاصمة البلجيكية بروكسل ست أو سبع مرات منذ عام 2022، كانت آخرها في أكتوبر 2026، مؤكدا أن حركتها لا تشبه الطائرات التقليدية أو الأقمار الصناعية التي اعتاد مشاهدتها خلال رحلاته.

وأوضح فريزر أن المشاهدة الأولى كانت لجسم بدا وكأنه طائرة تحلق بصورة دائرية فوق اليابسة، ما دفعه للاعتقاد بأنه يشاهد طائرة عسكرية للتزود بالوقود جوا، قبل أن تثير طريقة تحرك الأضواء وسرعتها الظاهرية شكوكه بشأن طبيعتها.

وقال الطيار البريطاني: "اعتقدت في البداية أنها طائرة عسكرية للتزود بالوقود، لكن طريقة حركتها وسرعتها لم تكونا منطقيتين"، مضيفا أنهم واصلوا التحليق باتجاه الأضواء لفترة طويلة دون أن يتمكنوا من الوصول إليها.

