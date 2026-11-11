تحدّي "النودلز الحارة".. 335 فيديو يحطم رقمًا قياسيًا في جينيس!

دخلت العلامة التجارية الكورية الجنوبية "بولداك" موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعدما نجح مئات المشاركين حول العالم في تحطيم رقم قياسي عبر تحدٍّ غير مألوف، يقوم على تصوير أنفسهم أثناء تناول المعكرونة شديدة الحرارة ونشر مقاطع الفيديو على منصة "تيك توك" خلال ساعة واحدة.

وبحسب الشركة، سجل تحدي النودلز الحارة 335 مقطع فيديو مستوفيًا للشروط، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 250 مقطعًا، في تجربة جمعت عشاق الطعام الحار وصناع المحتوى من دول مختلفة.

وشارك المتسابقون في تحدي النودلز الحارة بطرق متنوعة، إذ اكتفى بعضهم بتصوير تجاربهم داخل المنازل، بينما نظم آخرون تجمعات مع الأصدقاء وطلبة الجامعات لتناول النودلز، وتوثيق ردود أفعالهم أمام الكاميرات.

