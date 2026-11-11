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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية: إعادة تقديم القيم الإسلامية بلغة العصر سلاح لمواجهة الشائعات

د. نظير عياد مفتي الجمهورية
د. نظير عياد مفتي الجمهورية
عبد الرحمن محمد

أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، أن إعادة تقديم الأصول والقيم التي قررتها الشريعة الإسلامية بلغة العصر، وربطها بقضايا الإعلام الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، تمثل خطوة مهمة لتعزيز الوعي المجتمعي ومواجهة الفوضى المعلوماتية التي يشهدها العالم اليوم.

وأوضح مفتي الجمهورية، في تصريح نشرته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، أن صياغة هذه القيم في برامج تعليمية وتربوية وإعلامية معاصرة من شأنها أن تجعلها من أقوى الأدوات الفكرية والأخلاقية القادرة على التصدي للشائعات والتضليل والتلاعب بالعقول والمشاعر.

وأشار الدكتور نظير عياد إلى أن توظيف المبادئ الإسلامية في معالجة تحديات العصر الرقمي يسهم في بناء إنسان أكثر وعيًا وقدرة على التفكير النقدي وتحمل المسؤولية عند التعامل مع الأخبار والمعلومات، بما يعزز التحقق من المحتوى المتداول وعدم الانسياق وراء المعلومات المضللة.

وشدد مفتي الجمهورية على أهمية ترسيخ بيئة مجتمعية تقوم على الثقة والصدق والانضباط المعرفي، بدلًا من انتشار الشك والتضليل والتلاعب بالمعلومات، مؤكدًا أن تقديم القيم الإسلامية بأساليب معاصرة يفتح المجال أمام تعزيز الوعي وحماية المجتمع من مخاطر الشائعات.
 

نظير عياد مفتي الجمهورية دار الإفتاء الشائعات التضليل الرقمي الذكاء الاصطناعي الإعلام الرقمي

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