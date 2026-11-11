الإفتاء: إخراج الطعام البايت للصدقة جائز بشرط

يتساءل الكثير عن حكم توزيع الأكل البايت للفقراء بنية الصدقة وإطعام الطعام، وقالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز إخراج الطعام البايت فى حالة إذا كان الطعام سليما وصالحا للأكل.

هل يجوز إخراج الأكل البايت كصدقة ؟

الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال إن أحب الأعمال إلى الله هي إطعام الطعام وذلك لقوله تعالى: “وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا”، فإذا كان الطعام صالحا للأكل فلا حرج فى إخراجه.

حكم توزيع الأكل البايت على الفقراء

ونصح الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: "على الجميع في الظروف الاقتصادية الحالية خاصة، أن يطهو الطعام على قدر حاجتهم فقط، مؤكدًا أن هذا الأفضل".

وأوضح أن التصدق ببواقي الطعام جائز ولا شيء فيه، ومن الأفضل انتقاء الأفضل منه والتصدق بالطعام المتبقي، وقال الورداني أن هناك الآن مؤسسات تقوم بتجميع هذا الطعام المتبقي من "الأوبن بوفيه" ونحوه وتوزعه على الفقراء.

وأكد الورداني أن "الطعام النظيف الذي لم يمس وكنا سنأكل منه ولكن زاد عن حاجتنا الأفضل نوديه للأماكن اللي تستفيد منه".

كان هذا فى رد على سؤال مضمونه: “هل يجوز التصدق بالأطعمة الباقية من وجباتنا أفضل من رميها أم هي تدخل في قوله تعالى: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ"؟ تلقاه خلال برنامجه "ولا تعسروا" المذاع على القناة الأولى المصرية.

هل يجوز إخراج الطعام البايت للصدقة

قالت دار الإفتاء: "ليس من الضروري أن نعد وجبة كاملة، بل يمكن أن نستخدم بقايا الطعام من الوجبات الرئيسية التي أعددناها لنفسنا أو لعائلتنا، ونعطيها لشخص محتاج في محيطنا".

وأكدت دار الإفتاء على أهمية تقديم الطعام في أفضل هيئة ممكنة، مشيرة إلى أن "إطعام الطعام يُعتبر صدقة تقع في يد الله سبحانه وتعالى، ويجب أن نكون حريصين على تقديم الطعام في حالته الجيدة، وليس مجرد بقايا غير صالحة".

وفي إطار الحديث عن إطعام الطعام، شددت على أن هذا العمل لا يقتصر على إطعام الفقراء فقط، بل يمكن أن يتضمن أيضًا إهداء الطعام كنوع من الضيافة أو الهدايا لجيراننا وأصدقائنا، مشيرة إلى عادة جميلة كانت موجودة في المجتمع، مثل إعداد "رز بلبن" وتقديمه لجارة، معتبرةً أن هذا النوع من الإطعام يُعتبر من الأعمال الصالحة.

كما ذكرت دار الإفتاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لأبي ذر: "ازدد في المرق"، لدعوة الناس للاهتمام بجيرانهم، وقالت: "كيف يمكن أن يكون هناك شخص شبعان وجاره جائع؟".

ووجهت دار الإفتاء رسالة للسيدات الفضليات، حيث أكدت على أهمية عدم الاستهانة بأي نوع من الصدقات، مهما كانت بسيطة، وقد تكون تلك الأمور الصغيرة نافعة وكبيرة عند شخص آخر".

وأكدت أن “الصدقة المستمرة أفضل من المنقطعة، لذلك يجب علينا الاستمرار في العطاء وعدم التقليل من قيمة ما نقدمه”.