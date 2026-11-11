ترامب يحسم خياراته بشأن إيران.. «الخنق الاقتصادي» بديلًا عن الحرب والمفاوضات

يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتجه إلى تجنب استئناف الضربات العسكرية ضد إيران في الوقت الراهن، وكذلك استبعاد التوصل إلى اتفاق معها في ظل استمرار تشدد المواقف الإيرانية، مفضلاً تبني استراتيجية تقوم على تكثيف الضغوط الاقتصادية والعسكرية غير المباشرة لإضعاف النظام الإيراني.

وكشف ثلاثة مسئولين شاركوا في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، أمس الثلاثاء، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ نظراءه بأن ترامب درس خيارين للتعامل مع طهران، هما استئناف الحرب أو التوصل إلى اتفاق، لكنه اتجه في النهاية إلى خيار ثالث يتمثل في «خنق» إيران اقتصادياً، وفقاً لما نقله موقع «أكسيوس» الأمريكي.

اجتماع مغلق يكشف استراتيجية واشنطن

وخلال اجتماع مغلق مع وزراء خارجية مجموعة السبع، استعرض روبيو ملامح الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تجاه إيران، مؤكداً أن الخيارات لا تقتصر على استئناف الحرب أو إبرام اتفاق معها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: «ليس أمام الرئيس خياران فقط.. فالأمر لا يقتصر على العودة إلى الحرب أو توقيع اتفاق سلام سخيف.. لن نبرم اتفاقاً غبياً. الخيار الثالث هو الاستمرار فيما نقوم به الآن».

وأوضح أن الولايات المتحدة تفرض تكاليف اقتصادية مدمرة على إيران، بما يحد من قدرة طهران على تمويل المنظمات التي تصنفها واشنطن إرهابية، وإعادة بناء قدراتها العسكرية، مشدداً على أن هذه الاستراتيجية لا ترتبط بموعد نهائي محدد.

وأضاف روبيو أن ترامب لا يخضع لضغوط زمنية مصطنعة، معتبراً أن إيران تلحق أضراراً باقتصادها من خلال مواقفها وسياساتها الحالية.

فريق ترامب يدعم الخنق الاقتصادي

وكان روبيو من أبرز أعضاء فريق الأمن القومي الأمريكي الذين دفعوا باتجاه تبني استراتيجية الضغط الاقتصادي المكثف بدلاً من استئناف العمليات العسكرية، إلى جانب وزير الخزانة سكوت بيسنت، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، ومستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر.

وبحسب التقرير، عارض هذا الفريق العودة إلى الحرب، كما لم يرَ أن المواقف الإيرانية الحالية تتيح التوصل إلى اتفاق يحقق المصالح الأمريكية، ما عزز التوجه نحو مواصلة الضغوط الاقتصادية والعسكرية غير المباشرة.

وكان ترامب قد أشار، عقب لقائه رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الاثنين، إلى أن شن جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران «مستبعد إلى حد كبير» و«لا يبدو ضرورياً».

وفي المقابل، أبدى تفضيله مواصلة الضغط الاقتصادي والحصار البحري على طهران، بالتوازي مع عملية جديدة تحمل اسم «البوابة الحديدية» (Iron Gate)، تستهدف قطع الطرق البرية التي تستخدمها إيران لنقل الأسلحة المتطورة والتقنيات الأخرى.

إيران تتمسك بشروطها وترفض التنازل

على الجانب الآخر، جدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، أمس الثلاثاء، تمسك بلاده بشروطها بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن طهران طلبت من واشنطن تقديم رد واضح وصريح على شروطها السبعة، لكنها لم تتلقَّ أي رد حتى الآن.

وأشار رضائي إلى عدم وجود مفاوضات مستمرة بين طهران وواشنطن، أو تحضيرات لعقد اجتماع جديد في قطر، وفقاً لما نقلته وكالة «تسنيم» الإيرانية.

وفي المقابل، أكدت وزارة الخارجية القطرية، الثلاثاء، استمرار المساعي الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران، ووصفت الأجواء المحيطة بهذه الجهود بأنها إيجابية.

وتعكس هذه المواقف تبايناً واضحاً بين توجه واشنطن نحو مواصلة الضغط الاقتصادي لتقليص قدرات طهران، وتمسك الأخيرة بشروطها المعلنة، وسط غموض بشأن مستقبل المسار الدبلوماسي واحتمالات العودة إلى المواجهة العسكرية.