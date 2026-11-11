قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«مش هنلزم المواطن يغير أجهزته».. رئيس جهاز تنظيم الكهرباء يحسم الجدل حول تعديل القانون
رضائي: إيران لن تسمح بخروج أي مواد نووية مخصبة من أراضيها
تراجع أسعار السلع والبيض اليوم.. انخفاض أكثر من 13 سلعة في الأسواق.. كرتونة البيض بكام؟
‏المساحة الجيولوجية السعودية: ‏هزة أرضية في خليج العقبة شمال غربي حقل صباح
الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن
خالد عبد الغفار: الدول العربية مطالبة بالمشاركة في صناعة التطور الطبي
وزير الصحة: إطلاق الاستراتيجية العربية للكفاءات الصحية المهاجرة نقلة نوعية
وزير الزراعة: حزمة حوافز لصغار المزارعين.. والتوسع في الزراعة التعاقدية والتكيف المناخي
مدير مركز المتوسط للدراسات: نتنياهو يعيش مأساة سياسية.. ويسعى لإفشال مساعي آيزنكوت لتشكيل الحكومة
أوروبا تسعى لكسر هيمنة التكنولوجيا الأمريكية داخل الناتو.. الذكاء الاصطناعي سلاح الاستقلال العسكري
أغلبية الأمريكيين يريدون إنهاء حرب إيران.. هل يتحرك الكونجرس الجديد لوقفها؟
روسيا: الدفاع الجوي أسقط 1085 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يحسم خياراته بشأن إيران.. «الخنق الاقتصادي» بديلًا عن الحرب والمفاوضات

الرئيس دونالد ترامب
الرئيس دونالد ترامب
أمنية رشاد الجلوي

يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتجه إلى تجنب استئناف الضربات العسكرية ضد إيران في الوقت الراهن، وكذلك استبعاد التوصل إلى اتفاق معها في ظل استمرار تشدد المواقف الإيرانية، مفضلاً تبني استراتيجية تقوم على تكثيف الضغوط الاقتصادية والعسكرية غير المباشرة لإضعاف النظام الإيراني.

وكشف ثلاثة مسئولين شاركوا في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، أمس الثلاثاء، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ نظراءه بأن ترامب درس خيارين للتعامل مع طهران، هما استئناف الحرب أو التوصل إلى اتفاق، لكنه اتجه في النهاية إلى خيار ثالث يتمثل في «خنق» إيران اقتصادياً، وفقاً لما نقله موقع «أكسيوس» الأمريكي.

 

اجتماع مغلق يكشف استراتيجية واشنطن

وخلال اجتماع مغلق مع وزراء خارجية مجموعة السبع، استعرض روبيو ملامح الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تجاه إيران، مؤكداً أن الخيارات لا تقتصر على استئناف الحرب أو إبرام اتفاق معها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: «ليس أمام الرئيس خياران فقط.. فالأمر لا يقتصر على العودة إلى الحرب أو توقيع اتفاق سلام سخيف.. لن نبرم اتفاقاً غبياً. الخيار الثالث هو الاستمرار فيما نقوم به الآن».

وأوضح أن الولايات المتحدة تفرض تكاليف اقتصادية مدمرة على إيران، بما يحد من قدرة طهران على تمويل المنظمات التي تصنفها واشنطن إرهابية، وإعادة بناء قدراتها العسكرية، مشدداً على أن هذه الاستراتيجية لا ترتبط بموعد نهائي محدد.

وأضاف روبيو أن ترامب لا يخضع لضغوط زمنية مصطنعة، معتبراً أن إيران تلحق أضراراً باقتصادها من خلال مواقفها وسياساتها الحالية.

 

فريق ترامب يدعم الخنق الاقتصادي

وكان روبيو من أبرز أعضاء فريق الأمن القومي الأمريكي الذين دفعوا باتجاه تبني استراتيجية الضغط الاقتصادي المكثف بدلاً من استئناف العمليات العسكرية، إلى جانب وزير الخزانة سكوت بيسنت، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، ومستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر.

وبحسب التقرير، عارض هذا الفريق العودة إلى الحرب، كما لم يرَ أن المواقف الإيرانية الحالية تتيح التوصل إلى اتفاق يحقق المصالح الأمريكية، ما عزز التوجه نحو مواصلة الضغوط الاقتصادية والعسكرية غير المباشرة.

وكان ترامب قد أشار، عقب لقائه رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الاثنين، إلى أن شن جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران «مستبعد إلى حد كبير» و«لا يبدو ضرورياً».

وفي المقابل، أبدى تفضيله مواصلة الضغط الاقتصادي والحصار البحري على طهران، بالتوازي مع عملية جديدة تحمل اسم «البوابة الحديدية» (Iron Gate)، تستهدف قطع الطرق البرية التي تستخدمها إيران لنقل الأسلحة المتطورة والتقنيات الأخرى.

 

إيران تتمسك بشروطها وترفض التنازل

على الجانب الآخر، جدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، أمس الثلاثاء، تمسك بلاده بشروطها بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن طهران طلبت من واشنطن تقديم رد واضح وصريح على شروطها السبعة، لكنها لم تتلقَّ أي رد حتى الآن.

وأشار رضائي إلى عدم وجود مفاوضات مستمرة بين طهران وواشنطن، أو تحضيرات لعقد اجتماع جديد في قطر، وفقاً لما نقلته وكالة «تسنيم» الإيرانية.

وفي المقابل، أكدت وزارة الخارجية القطرية، الثلاثاء، استمرار المساعي الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران، ووصفت الأجواء المحيطة بهذه الجهود بأنها إيجابية.

وتعكس هذه المواقف تبايناً واضحاً بين توجه واشنطن نحو مواصلة الضغط الاقتصادي لتقليص قدرات طهران، وتمسك الأخيرة بشروطها المعلنة، وسط غموض بشأن مستقبل المسار الدبلوماسي واحتمالات العودة إلى المواجهة العسكرية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران الحرب المفاوضات استئناف الضربات العسكرية النظام الايراني مجموعة السبع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

حسام حسن ونجله

عمر حسام حسن يُثير الجدل برسالة مُثيرة بعد رحيل والده عن منتخب مصر.. ماذا قال؟

دموع أصالة

بـ20 مليون دينار.. مُعجب عراقي يشتري «طقم ذهب» لأصالة بسبب دموعها | فيديوجراف

الدولار

أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 11-11-2026

خالد بيومي

خالد بيومي يُوجّه انتقادات لـ محمد صلاح بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

مشغولات ذهبية

عقب هبوطه.. سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا

امام عاشور

إعلامي يُفجّر مفاجأة بشأن إمام عاشور ويحذر الأهلي.. ويؤكد: آدم وطني هدفه إضعاف الأحمر

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث

بدء جلسة مجلس النواب لعزل بيت هيجسيث وزير الدفاع الأمريكي بسبب الحرب مع إيران

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير يكشف السبب الرئيسي لرحيل حسام حسن عن قيادة المنتخب

شوبير

شوبير يكشف كواليس علاقة محمد صلاح بحسام حسن قبل رحيله عن المنتخب

علي ماهر

موعد المؤتمر الصحفي لتقديم علي ماهر

بالصور

سر الأرقام الأربعة في عيد العزاب العالمى .. لماذا اختير 11/11؟

عيد العزاب العالمي
عيد العزاب العالمي
عيد العزاب العالمي

طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن.. وصفة بدون قلي

طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي
طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي
طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي

أطعمة تمنحك الشبع لساعات وتساعد على التحكم في الشهية.. تناوليها أثناء التخسيس

التخسيس
التخسيس
التخسيس

وزير الدفاع: نسعى إلى امتلاك أحدث منظومات التسليح لحماية حدود الوطن.. فيديو وصور

تفقد وزير الدفاع لإحدى القواعد الجوية
تفقد وزير الدفاع لإحدى القواعد الجوية
تفقد وزير الدفاع لإحدى القواعد الجوية

فيديو

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

المزيد