التعليم: لا يحق لولي أمر طالب بالمرحلة الثانوية سحب ملف ابنه لعدم استكمال الدراسة

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الجدل بشأن الاستفسارات الواردة بشأن مدى أحقية ولي الأمر في سحب ملف الطالب اثناء فترة قيده بالمرحلة الثانوية بالمدارس الثانوية الفنية بنوعياتها المختلفة (صناعى -زراعى - تجارى-فندقى)

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي تم تعميمه بمختلف مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات الجمهورية ، أنه لا يحق لولي أمر الطالب بالمرحلة الثانوية سحب ملف الطالب رغبة منه فى عدم استكمال نجله للدراسة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لا يجوز لولي الأمر سحب الملف إلا فى حالة تقديم المستندات الرسمية المعتمدة من الجهات المختصة لنقل نجله من مدرسة الى اخرى ، وفى حالة غياب الطالب او انقطاعه تطبق عليه قواعد الفصل طبقا لنص قانون التعليم ١٣٩ لسنة ١٩٨٠ وتعديلاته والقرارات المنظمة لحالات الفصل وإعادة القيد علما بأن الطالب يحق له فى المرحلة الثانوية إعادة القيد مرة واحدة فى العام الواحد ومرتين فى المرحلة كلها.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه طبقا لنص المادة (١٩) من دستور جمهورية مصر العربية لسنة ٢٠١٤ فإن التعليم الإلزامي يمتد الى نهاية المرحلة الثانوية ومدتها إثنى عشر عاما ، كما نصت على ذلك مادة (٤) من القانون ١٦٩ لسنة ٢٠٢٥ على تكون مدة الدراسة فى التعليم قبل الجامعي إثنتى عشرة سنة للتعليم الإلزامي ، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي يتكون من حلقتين" الحلقة الابتدائية " ومدتها ست سنوات ، و " الحلقة الإعدادية " ومدتها ثلاث سنوات ، وثلاث سنوات للتعليم الثانوى العام أو التعليم الفني والتقني

" الثانوي التكنولوجي "او البكالوريا.