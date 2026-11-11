قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«مش هنلزم المواطن يغير أجهزته».. رئيس جهاز تنظيم الكهرباء يحسم الجدل حول تعديل القانون
رضائي: إيران لن تسمح بخروج أي مواد نووية مخصبة من أراضيها
تراجع أسعار السلع والبيض اليوم.. انخفاض أكثر من 13 سلعة في الأسواق.. كرتونة البيض بكام؟
‏المساحة الجيولوجية السعودية: ‏هزة أرضية في خليج العقبة شمال غربي حقل صباح
الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن
خالد عبد الغفار: الدول العربية مطالبة بالمشاركة في صناعة التطور الطبي
وزير الصحة: إطلاق الاستراتيجية العربية للكفاءات الصحية المهاجرة نقلة نوعية
وزير الزراعة: حزمة حوافز لصغار المزارعين.. والتوسع في الزراعة التعاقدية والتكيف المناخي
مدير مركز المتوسط للدراسات: نتنياهو يعيش مأساة سياسية.. ويسعى لإفشال مساعي آيزنكوت لتشكيل الحكومة
أوروبا تسعى لكسر هيمنة التكنولوجيا الأمريكية داخل الناتو.. الذكاء الاصطناعي سلاح الاستقلال العسكري
أغلبية الأمريكيين يريدون إنهاء حرب إيران.. هل يتحرك الكونجرس الجديد لوقفها؟
روسيا: الدفاع الجوي أسقط 1085 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم: لا يحق لولي أمر طالب بالمرحلة الثانوية سحب ملف ابنه لعدم استكمال الدراسة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الجدل بشأن  الاستفسارات الواردة بشأن مدى أحقية ولي الأمر في سحب ملف الطالب اثناء فترة قيده بالمرحلة الثانوية بالمدارس الثانوية الفنية بنوعياتها المختلفة (صناعى -زراعى - تجارى-فندقى)

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي تم تعميمه بمختلف مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات الجمهورية ،  أنه لا يحق لولي أمر الطالب بالمرحلة الثانوية سحب ملف الطالب رغبة منه فى عدم استكمال نجله للدراسة

 وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لا يجوز لولي الأمر سحب الملف إلا فى حالة تقديم المستندات الرسمية المعتمدة من الجهات المختصة لنقل نجله من مدرسة الى اخرى ، وفى حالة غياب الطالب او انقطاعه تطبق عليه قواعد الفصل طبقا لنص قانون التعليم ١٣٩ لسنة ١٩٨٠ وتعديلاته والقرارات المنظمة لحالات الفصل وإعادة القيد علما بأن الطالب يحق له فى المرحلة الثانوية إعادة القيد مرة واحدة فى العام الواحد ومرتين فى المرحلة كلها.


وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه طبقا لنص المادة (١٩) من دستور جمهورية مصر العربية لسنة ٢٠١٤ فإن التعليم الإلزامي يمتد الى نهاية المرحلة الثانوية ومدتها إثنى عشر عاما ، كما نصت على ذلك مادة (٤) من القانون ١٦٩ لسنة ٢٠٢٥ على تكون مدة الدراسة فى التعليم قبل الجامعي إثنتى عشرة سنة للتعليم الإلزامي ، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي يتكون من حلقتين" الحلقة الابتدائية " ومدتها ست سنوات ، و " الحلقة الإعدادية " ومدتها ثلاث سنوات ، وثلاث سنوات للتعليم الثانوى العام أو التعليم الفني والتقني
" الثانوي التكنولوجي "او البكالوريا.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

حسام حسن ونجله

عمر حسام حسن يُثير الجدل برسالة مُثيرة بعد رحيل والده عن منتخب مصر.. ماذا قال؟

دموع أصالة

بـ20 مليون دينار.. مُعجب عراقي يشتري «طقم ذهب» لأصالة بسبب دموعها | فيديوجراف

الدولار

أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 11-11-2026

خالد بيومي

خالد بيومي يُوجّه انتقادات لـ محمد صلاح بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

مشغولات ذهبية

عقب هبوطه.. سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا

امام عاشور

إعلامي يُفجّر مفاجأة بشأن إمام عاشور ويحذر الأهلي.. ويؤكد: آدم وطني هدفه إضعاف الأحمر

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث

بدء جلسة مجلس النواب لعزل بيت هيجسيث وزير الدفاع الأمريكي بسبب الحرب مع إيران

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير يكشف السبب الرئيسي لرحيل حسام حسن عن قيادة المنتخب

شوبير

شوبير يكشف كواليس علاقة محمد صلاح بحسام حسن قبل رحيله عن المنتخب

علي ماهر

موعد المؤتمر الصحفي لتقديم علي ماهر

بالصور

سر الأرقام الأربعة في عيد العزاب العالمى .. لماذا اختير 11/11؟

عيد العزاب العالمي
عيد العزاب العالمي
عيد العزاب العالمي

طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن.. وصفة بدون قلي

طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي
طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي
طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي

أطعمة تمنحك الشبع لساعات وتساعد على التحكم في الشهية.. تناوليها أثناء التخسيس

التخسيس
التخسيس
التخسيس

وزير الدفاع: نسعى إلى امتلاك أحدث منظومات التسليح لحماية حدود الوطن.. فيديو وصور

تفقد وزير الدفاع لإحدى القواعد الجوية
تفقد وزير الدفاع لإحدى القواعد الجوية
تفقد وزير الدفاع لإحدى القواعد الجوية

فيديو

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

المزيد