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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

المتحف القومي للحضارة المصرية يستقبل أطفال أتوبيس الفن الجميل في جولة تثقيفية

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، جولة تثقيفية لعدد من أطفال مكتبة 6 أكتوبر العامة ضمن نشاط أتوبيس الفن الجميل، إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، في إطار برامج وزارة الثقافة.

بدأت الجولة بلقاء قدمته عزة محمد، أخصائي التربية المتحفية، عرفت خلاله الأطفال بأقسام المتحف، وما تضمه من نماذج متنوعة للحضارات المصرية عبر العصور، بدءا من عصر ما قبل الأسرات وحتى عصر الدولة الحديثة.

كما أوضحت أسلوب العرض المتحفي الذي يعتمد على تقسيم القطع الأثرية وفقا للحقب التاريخية، مستعرضة طرق عرضها وما يصاحبها من أفلام تسجيلية تقدم من خلال شاشات تفاعلية للتعريف بتاريخها وأهميتها الحضارية.

أعقب ذلك جولة شملت تفقد قاعات المتحف ومنها القاعة الخاصة بالمومياوات والتي تضم نحو 22 مومياء ملكية، بالإضافة إلى قاعة النسيج المصري.

أعقب ذلك محاضرة بعنوان "سبل الحفاظ على البيئة وأثره في تحقيق التنمية المستدامة"، قدمتها الأخصائية رشا أبو النصر، وناقشت خلالها مفهوم التنمية المستدامة، وأهمية ترشيد الاستهلاك.

جاءت الفعاليات ضمن أنشطة الإدارة العامة لثقافة الطفل، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، واختتمت مع ورشة تصميم لوحات فنية للحفاظ على البيئة، تدريب الفنانة نورا محمد.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة مكتبة 6 أكتوبر أتوبيس الفن الجميل المتحف القومي للحضارة المصرية

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