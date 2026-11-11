بحرية الجيش الإيراني: حريق في ناقلة نفط مخالفة بعد اصطدامها بألغام بحرية

أعلنت القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني، فجر اليوم الأربعاء، اندلاع حريق في ناقلة نفط مخالفة إثر اصطدامها بألغام بحرية شرقي مضيق هرمز.

قالت البحرية الإيرانية أن الحادث وقع أثناء إبحار الناقلة في منطقة وصفتها بأنها غير آمنة ومحظورة، مؤكدة مراقبتها الكاملة للمنطقة الشرقية من المضيق.

ذكرت العلاقات العامة في بحرية الجيش الإيراني أن الناقلة اصطدمت بلغم بحري بعدما أوقفت أنظمة التعريف والملاحة الخاصة بها.

ولم تكشف السلطات الإيرانية عن هوية الناقلة أو الدولة التي ترفع علمها أو حجم الخسائر البشرية.



ووفق تحذيرات ملاحية، فقد جددت البحرية الإيرانية دعوتها لأصحاب السفن بضرورة التنسيق المسبق مع القوات المسلحة الإيرانية والالتزام بقوانين الملاحة لضمان العبور الآمن في مضيق هرمز.

حول الموقف الدولي والمراقبة البحرية، أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغاً عن وقوع حادث لناقلة في مضيق هرمز، مشيرةً إلى أن حجم الأضرار وحالة الطاقم والتداعيات البيئية لا تزال غير واضحة.

في المقابل، تشكك الولايات المتحدة في الرواية الإيرانية، ولا يزال التحقق المستقل من تفاصيل الحادث غير متاح.

يأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من الحوادث المماثلة التي أبلغت عنها البحرية الإيرانية والحرس الثوري خلال الأيام القليلة الماضية في مضيق هرمز، وسط توترات عسكرية وحصار بحري متبادل في المنطقة.