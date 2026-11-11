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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

3 مسئولين يكشفون خطة ترامب ضد ترامب.. ليست حربًا ولا اتفاقًا

ترامب
ترامب
محمد على

استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الوقت الحالي توجيه ضربات جديدة ضد إيران، أو حتى التوصل لاتفاق.

 3 مسؤولين حضروا اجتماع وزير الخارجية الأمريكي

وكشف 3 مسؤولين حضروا اجتماع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بنظرائه في مجموعة السبع في باريس أمس الثلاثاء، وقالوا أنه أبلغهم بأن ترامب درس خيارين إزاء طهران: استئناف الحرب أو التوصل إلى اتفاق، لكنه اختار خياراً ثالثاً يتمثل في "خنق" النظام الإيراني، بحسب ما نقلت منصة أكسيوس.

كما أضاف المسؤولون أن روبيو شرح سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران خلال اجتماع مغلق مع وزراء خارجية دول مجموعة السبع أمس. 

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "ليس أمام الرئيس خياران فقط... فالأمر لا يقتصر على العودة إلى الحرب أو توقيع اتفاق سلام سخيف.. لن نبرم اتفاقاً غبياً. الخيار الثالث هو الاستمرار في ما نقوم به الآن".

 وأضاف أن الولايات المتحدة تفرض تكاليف مدمرة على الاقتصاد الإيراني، ما يجعل من الصعب على طهران تمويل المنظمات أو إعادة بناء قدراتها العسكرية، مشدداً على عدم وجود موعد نهائي لهذه السياسة.

أكد روبيو أن ترامب "ليس تحت ضغط زمني مصطنع، والإيرانيون يلحقون ضرراً بالغاً باقتصادهم بأنفسهم".

وكان روبيو من بين أعضاء فريق الأمن القومي لترامب الذين دفعوا باتجاه استراتيجية "الخنق الاقتصادي"، إلى جانب وزير الخزانة سكوت بيسنت، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، ومستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر.

عارض هذا الفريق استئناف الحرب، ولم يعتقد أن المواقف الإيرانية الحالية يمكن أن تؤدي إلى اتفاق يخدم المصالح الأمريكية، ودفع نحو تبني الخيار الثالث.

وكان ترامب أوضح بعد لقائه رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن جولة جديدة من الضربات ضد إيران "مستبعدة إلى حد كبير" و"لا تبدو ضرورية".

كما أشار إلى أنه يفضل مواصلة الضغط الاقتصادي والحصار البحري على إيران، إلى جانب عملية جديدة أطلق عليها اسم "البوابة الحديدية" (Iron Gate)، التي تهدف إلى قطع الطرق البرية التي تستخدمها طهران لنقل الأسلحة المتطورة والتقنيات الأخرى.

وخرج أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، أمس الثلاثاء بمواقف جديدة إزاء المفاوضات.

جدد تمسك بلاده بشروطها، وقال إن طهران طلبت من الولايات المتحدة تقديم رد واضح وصريح على شروطها السبعة، إلا أن واشنطن لم تقدم حتى الآن أي رد. 

وأشار إلى عدم استمرار المفاوضات بين طهران وواشنطن أو التحضير لعقد اجتماع في قطر، وفق ما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية.

علماً أن وزارة الخارجية القطرية كانت أكدت أمس أن المساعي متواصلة من أجل تقريب وجهات النظر بين الجانبين الأمريكي والإيراني، واصفة الأجواء بالإيجابية.

أميركا الشمالية إيران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المواقف الإيرانية روبيو الإيرانيون الأمن القومي الخنق الاقتصادي وزير الخزانة سكوت بيسنت مدير وكالة الاستخبارات المركزية راتكليف ترامب كوشنر رئيس الوزراء القطري الضغط الاقتصادي والحصار البحري الطرق البرية

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