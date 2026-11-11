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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يرحب بإحباط محاولة عزل هيجسيث في تصويت لمجلس النواب

ترامب
ترامب
أ ش أ

 رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإحباط محاولة عزل وزير الحرب بيت هيجسيث، على إثر تصويت في الكونجرس على إحالة مواد الاتهام الموجهة إليه إلى لجنة مختصة إلى أجل غير مسمى، بدلاً من المضي قدماً في إجراءات عزله.

وكتب ترامب -في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"- "لقد باءت محاولة الديمقراطيين لعزل وزير الحرب بيت هيجسيث بالفشل الذريع! فقد صوّت جميع الجمهوريين - باستثناء توماس ماسي، الخاسر بامتياز - لصالح بيت".

وأضاف ترامب قائلا "الانتصارات في فنزويلا وإيران، وتحقيق أفضل أرقام في عمليات التجنيد في تاريخ الجيش (ووجود قوائم انتظار طويلة للراغبين في الانضمام!)، والروح المعنوية لم يُرَ لها مثيل من قبل؛ كل ذلك أدى إلى تبرئة وطني أمريكي عظيم".

واتهم ترامب الديمقراطيين باستخدام المؤسسات الأمريكية سلاحاً لتحقيق مآربهم وإساءة استغلالها، مؤكدًا ضرورة وضع حد لهم.

واختتم منشوره قائلاً "لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محاولة عزل وزير الحرب بيت هيجسيث تصويت في الكونجرس

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