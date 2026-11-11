3 قتلى وإصابات حرجة بعد اقتحام سيارة دفع رباعي الرصيف في لوس أنجلوس

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، ونُقل ما لا يقل عن ثلاثة آخرين إلى المستشفى في حالة حرجة، بعد أن اقتحمت سيارة دفع رباعي الرصيف قرب محطة مترو في لوس أنجلوس مساء الثلاثاء، وفق ما أفادت به السلطات.

ووقع الحادث في الساعة 5:55 مساءً بالتوقيت المحلي، عند تقاطع شارع لانكرشيم وشارع تشاندلر في منطقة نورث هوليوود، وفقاً لإدارة الإطفاء في لوس أنجلوس.

السيارة دهست 5 أشخاص والسائق في حالة حرجة

وقالت شرطة لوس أنجلوس إن السيارة صدمت ما مجموعه خمسة أشخاص، مما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم. وكان السائق من بين الأشخاص الذين نُقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة.

عمدة لوس أنجلوس: السيارة دهست باعة متجولين ومارة

وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت عمدة لوس أنجلوس كارين باس إن السيارة صعدت إلى الرصيف قرب محطة مترو نورث هوليوود، "مما أدى إلى دهس مجموعة من الباعة المتجولين والمارة".

وأضافت: "أنا حزينة للغاية من أجل عائلات جميع المتأثرين".