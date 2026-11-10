مصطفى بكري: الإخوان حاولوا توظيف حادث قطاري العياط سياسيًا 

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الانتقادات التي أعقبت حادث تصادم قطاري العياط جاءت من اتجاهات مختلفة، موضحًا أن جزءً منها عبّر عن حالة من الغيرة الوطنية والحزن لدى مواطنين مصريين إزاء ما حدث، بينما حاولت جماعة الإخوان، بحسب قوله، تسييس الواقعة بدافع العداء للنظام ورموزه.



وأضاف "بكري" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "العاشرة"، مساء الثلاثاء، أن هذه ليست الحملة الأولى التي تستهدف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مؤكدًا أن حرية الرأي تتيح للجميع التعبير عن مواقفهم وانتقاداتهم، لكن هناك من سعى إلى توظيف الحادث سياسيًا واستباق نتائج تحقيقات النيابة العامة.

وشدد على ضرورة انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات لتحديد أسباب الحادث والمسؤوليات المرتبطة به، لافتًا إلى أن الواقعة قد تكون ناتجة عن إهمال أو استهتار أو أسباب أخرى، لا يمكن الجزم بها قبل انتهاء التحقيقات.

وفي سياق آخر، اتهم بكري جماعة الإخوان بمحاولة استغلال الأوضاع لإعادة الحضور السياسي، مشيرًا إلى أن موقف القضاء المصري منها يستند إلى اتهامات تتعلق بممارسة العنف والخروج على الدستور والقانون، وما ترتب على ذلك من إدراج كيانات مرتبطة بها ضمن قوائم الكيانات المحظورة.

ولفت إلى أن الجماعة تسعى خلال الفترة الحالية إلى تحريك ما وصفه بـ"الخلايا النائمة"، اعتقادًا منها بإمكانية تحقيق حضور في انتخابات عام 2030، محذرًا مما اعتبره محاولات لإثارة العنف والفوضى خلال المرحلة المقبلة، وبمساندة أطراف أجنبية، فضلًا عن الإعداد لشخصية مدنية لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.