قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موهبة ليفربول يكشف عن طموحه للفوز بالكرة الذهبية ويعلن موقفه من هاري كين ولامين يامال
ربيع ياسين: حسام حسن أفضل من علي ماهر وهندّعمه عشان مصر
سعد سمير يفجر مفاجأة بشأن علي ماهر: أنجح مدرب مصري منذ 5 سنوات
بعد أزمته الصحية .. موعد عودة فينسنت كومباني إلى قيادة بايرن ميونخ
براءة وطني أمريكي عظيم .. أول تعليق من ترامب بعد إحباط عزل هيجسيث
ما الفرق بين جمع الصلاة وقصرها؟.. الإفتاء توضح الأحكام
شركة الكرة بالزمالك تقترب من الحسم .. حسين لبيب يكشف مصير المستثمرين وحقوق النادي
النائب العام التمييزي بلبنان يتابع التحقيقات في مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني
بعد تحرك البرلمان رسميًا .. كيف يُواجه القانون الموظف المُتعاطي للمواد المخدرة؟
اللي يهمني نجاح الجهاز الفني .. سعد سمير يُعلّق على ترشيحه للعمل مع علي ماهر
عقب هبوطه .. أقل سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء 11-11-2026
بعد غياب استمر 3 سنوات.. لاعبو منتخب مصر يحتفلون بعودة الونش للفراعنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حسن يحيى: العلم المنفصل عن الأخلاق قد يتحول إلى سلاح للدمار

المصحف الشريف
المصحف الشريف
محمد صبري عبد الرحيم

أكد الدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الدعوة، أن القرآن الكريم يربط بين تحصيل العلم وترسيخ القيم الإيمانية والأخلاقية، مثل خشية الله والتواضع والصبر والرحمة والعدل، موضحًا أن المعرفة الحقيقية لا تكتمل بمجرد جمع المعلومات، وإنما بما تثمره من سلوك نافع وخدمة للإنسانية.

وأوضح حسن يحيى، خلال حديثه ببرنامج «مع الناس» المذاع على قناة الناس، أن القرآن الكريم عرض مظاهر علمية وكونية متعددة، ثم ربطها بقيمة خشية الله، مستشهدًا بقوله تعالى: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ»، ثم قوله سبحانه: «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ»، معتبرًا أن هذا الربط يوجه العلم نحو تعظيم الله والالتزام بأوامره واجتناب نواهيه.

مسارات المعرفة

وأشار إلى أن العلم إذا تجرد من القيم والأخلاق أصبح خاضعًا لأهواء البشر ومصالحهم؛ فإذا كانت هذه الأهواء صالحة أنتج نفعًا، وإذا انحرفت قادت إلى الخراب والدمار، موضحًا أن القيم تمثل ضوابط توجه مسارات المعرفة وتحدد كيفية توظيفها في المجتمع.

وأضاف أن القرآن الكريم والسنة النبوية ربطا بين طلب العلم والطريق إلى الجنة، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة»، موضحًا أن هذا المعنى يمنح طلب العلم قيمة عميقة، ويجعله جسرًا يربط بين حياة الإنسان في الدنيا ومصيره في الآخرة.

وفي حديثه عن التجارب التاريخية، حذر حسن يحيى من توظيف العلم بعيدًا عن الأخلاق، مؤكدًا أن المعرفة عندما تنفصل عن خدمة الإنسان وحماية كرامته قد تتحول إلى أدوات لإنتاج أسلحة الدمار الشامل، واستنزاف الشعوب ونهب ثرواتها والاستيلاء على أراضيها، بدلًا من أن تكون وسيلة للتقدم والبناء.

خدمة البشرية

وأكد أن العلم عندما يرتبط بالقيم يصبح متاحًا لخدمة البشرية، ويسهم في بناء المدن والحضارات، وتعمير الأرض وزراعتها، وتوفير الغذاء وتخفيف معاناة الناس، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «خير الناس أنفعهم للناس»، وبما ورد في فضل إدخال السرور على المسلم، وتفريج كربته، وإطعامه، وقضاء دينه.

وشدد على أن هذه الأعمال الإنسانية لا تنفصل عن العلم؛ فبه تتحقق القدرة على إطعام الجائع، وتخفيف الكرب، وقضاء الديون، بينما يؤدي توظيف المعرفة بعيدًا عن الضوابط الأخلاقية إلى إنتاج أدوات الدمار، مثل القنابل الذرية، أو مواد المخدرات التي تضر بالشباب وتغيب عقولهم، مؤكدًا أن القيم الإسلامية هي التي توجه العلم ليكون قوة للبناء لا وسيلة للهدم.
 

حسن يحيى العلم الأخلاق القيم الإسلامية المعرفة خدمة الإنسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية

هل الخميس 12 نوفمبر إجازة رسمية؟.. موعد أقرب عطلة مقبلة

حالة الطقس غدا

البرد بدأ والأمطار تقترب.. حالة الطقس من الأربعاء إلى السبت المقبل

حالة الطقس

جهزوا الجواكيت.. أجواء باردة وشبورة كثيفة وأمطار.. إليك تفاصيل الطقس

الذهب

هبوط محلي وعالمي.. سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الثلاثاء

تاجر إيراني يشبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في صورة مركبة تُبرز التشابه اللافت بينهما

وشه نحس.. إيرانيون يقاطعون محل حلويات نهائيا بسبب الشبه بين صاحبه ونتنياهو

موعد صرف مرتبات نوفمبر

قرار رسمي من المالية.. موعد مرتبات نوفمبر للموظفين

محمد صلاح

مفاجأة غير متوقعة.. طرابزون يتخذ قرارا حاسما بشأن مستقبل محمد صلاح

محمد الفايد ـ أرشيفية

توقيفات لأول مرة في قضية محمد الفايد.. الشرطة الفرنسية تداهم فندق ريتز وعقاراته

ترشيحاتنا

جانب من الحملة

جهاز أكتوبر الجديدة يشن حملة مكثفة للقضاء على بؤر "الفريزة" وإعادة الانضباط للمدينة.. صور

جانب من الحدث

حملة مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات من المحاور الرئيسية ومواقف السيارات بالقطاع الجنوبي بمدينة 6 أكتوبر

السندات الأمريكية

ارتفاع عوائد السندات الأمريكية مع تزايد التوقعات برفع الفائدة في ديسمبر

بالصور

بفستان أحمر أنيق .. مريم أوزرلي تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي
مريم أوزرلي

10 أطعمة احذر وضعها في الإير فراير .. قد تسبّب حريقًا أو تتلف الجهاز

أطعمة يجب تجنب وضعها في المقلاة الهوائية
أطعمة يجب تجنب وضعها في المقلاة الهوائية
أطعمة يجب تجنب وضعها في المقلاة الهوائية

هل تتناول فيتامين «د» يوميًا في الشتاء؟.. مفاجأة بشأن فوائده للعظام والسرطان والخرف

لماذا يوصى بتناول فيتامين د خلال فصل الشتاء؟
لماذا يوصى بتناول فيتامين د خلال فصل الشتاء؟
لماذا يوصى بتناول فيتامين د خلال فصل الشتاء؟

بتفطر فول وبتعاني من الانتفاخ طول اليوم؟.. الطريقة الصحيحة لتدميس الفول وفوائده الصحية

فوائد الفول
فوائد الفول
فوائد الفول

فيديو

دموع أصالة

بـ20 مليون دينار.. مُعجب عراقي يشتري «طقم ذهب» لأصالة بسبب دموعها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

المزيد