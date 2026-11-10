حسن يحيى: العلم المنفصل عن الأخلاق قد يتحول إلى سلاح للدمار

أكد الدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الدعوة، أن القرآن الكريم يربط بين تحصيل العلم وترسيخ القيم الإيمانية والأخلاقية، مثل خشية الله والتواضع والصبر والرحمة والعدل، موضحًا أن المعرفة الحقيقية لا تكتمل بمجرد جمع المعلومات، وإنما بما تثمره من سلوك نافع وخدمة للإنسانية.

وأوضح حسن يحيى، خلال حديثه ببرنامج «مع الناس» المذاع على قناة الناس، أن القرآن الكريم عرض مظاهر علمية وكونية متعددة، ثم ربطها بقيمة خشية الله، مستشهدًا بقوله تعالى: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ»، ثم قوله سبحانه: «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ»، معتبرًا أن هذا الربط يوجه العلم نحو تعظيم الله والالتزام بأوامره واجتناب نواهيه.

مسارات المعرفة

وأشار إلى أن العلم إذا تجرد من القيم والأخلاق أصبح خاضعًا لأهواء البشر ومصالحهم؛ فإذا كانت هذه الأهواء صالحة أنتج نفعًا، وإذا انحرفت قادت إلى الخراب والدمار، موضحًا أن القيم تمثل ضوابط توجه مسارات المعرفة وتحدد كيفية توظيفها في المجتمع.

وأضاف أن القرآن الكريم والسنة النبوية ربطا بين طلب العلم والطريق إلى الجنة، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة»، موضحًا أن هذا المعنى يمنح طلب العلم قيمة عميقة، ويجعله جسرًا يربط بين حياة الإنسان في الدنيا ومصيره في الآخرة.

وفي حديثه عن التجارب التاريخية، حذر حسن يحيى من توظيف العلم بعيدًا عن الأخلاق، مؤكدًا أن المعرفة عندما تنفصل عن خدمة الإنسان وحماية كرامته قد تتحول إلى أدوات لإنتاج أسلحة الدمار الشامل، واستنزاف الشعوب ونهب ثرواتها والاستيلاء على أراضيها، بدلًا من أن تكون وسيلة للتقدم والبناء.

خدمة البشرية

وأكد أن العلم عندما يرتبط بالقيم يصبح متاحًا لخدمة البشرية، ويسهم في بناء المدن والحضارات، وتعمير الأرض وزراعتها، وتوفير الغذاء وتخفيف معاناة الناس، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «خير الناس أنفعهم للناس»، وبما ورد في فضل إدخال السرور على المسلم، وتفريج كربته، وإطعامه، وقضاء دينه.

وشدد على أن هذه الأعمال الإنسانية لا تنفصل عن العلم؛ فبه تتحقق القدرة على إطعام الجائع، وتخفيف الكرب، وقضاء الديون، بينما يؤدي توظيف المعرفة بعيدًا عن الضوابط الأخلاقية إلى إنتاج أدوات الدمار، مثل القنابل الذرية، أو مواد المخدرات التي تضر بالشباب وتغيب عقولهم، مؤكدًا أن القيم الإسلامية هي التي توجه العلم ليكون قوة للبناء لا وسيلة للهدم.

