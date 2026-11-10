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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مورينيو لم يتمالك نفسه.. طفل يقلد بيلينجهام والمدرب البرتغالي يفاجئه برد ساخر

بيلينجهام
بيلينجهام
يارا أمين

كشف الإنجليزي جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، عن موقف طريف جمع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بأحد الأطفال خلال فترة توليه تدريب فريق روما الإيطالي، وذلك في تصريحات تلفزيونية.

وروى بيلينجهام أن مورينيو لاحظ خلال إحدى الحصص التدريبية وجود ثلاث فتحات في الجزء الخلفي من جوارب أحد الأطفال، الأمر الذي أثار فضوله ودفعه للاقتراب منه وسؤاله عن سبب قيامه بذلك.

وأوضح نجم ريال مدريد أن الطفل أخبر مورينيو بأنه يقلد طريقة بيلينجهام في ارتداء الجوارب، بعدما لاحظ أن اللاعب الإنجليزي يقوم بعمل فتحات بها لتخفيف الضغط عن عضلات الساق.

وجاء رد المدرب البرتغالي بطريقة ساخرة، إذ قال للطفل: «يا بني، أنت في التاسعة من عمرك، أنت لا تملك عضلات ساق من الأساس».

ويُعد هذا الأسلوب من التفاصيل التي اشتهر بها بيلينجهام، إذ يلجأ إلى إحداث فتحات في جواربه بهدف تقليل الضغط على عضلات الساق، وهي عادة لفتت انتباه بعض المشجعين، ووصل تأثيرها إلى الأطفال الذين بدأوا في تقليده داخل التدريبات.

ويكشف الموقف عن جانب طريف من تأثير نجوم كرة القدم في الأطفال، وكيف يمكن لتفصيلة صغيرة في مظهر اللاعب داخل الملعب أن تتحول إلى عادة يقلدها الصغار، حتى إن مورينيو لم يفوت الفرصة للتعليق عليها بطريقته الساخرة.

مورينيو بيلينجهام جود بيلينجهام ريال مدريد جوزيه مورينيو

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