جيرارد: لامين يامال يتفوق على ميسي ورونالدو في التطور الكروي بعمر 19 عامًا

أكد ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول السابق، أن الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة، يتفوق على الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي من حيث التطور الكروي عند المقارنة بينهم في العمر ذاته.

لامين يامال

وقال جيرارد إن يامال، عند بلوغه 19 عامًا، يبدو أكثر نضجًا وتطورًا من ميسي ورونالدو في المرحلة العمرية نفسها، مشيرًا إلى المستوى الذي يقدمه اللاعب الشاب رغم صغر سنه.

وتفتح تصريحات جيرارد باب المقارنة مجددًا بين يامال وثنائي الأساطير، في ظل التوقعات الكبيرة المحيطة بمستقبل نجم برشلونة، وما يمكن أن يحققه خلال السنوات المقبلة.