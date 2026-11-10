محمد رشوان: إيقاف حسام حسن وإبراهيم حسن يسري حال توليهما تدريب أي منتخب

أكد محمد رشوان، المحامي بالنقض والخبير في اللوائح الرياضية، أن عقوبة الإيقاف الموقعة على حسام حسن وإبراهيم حسن ستظل سارية في حالة انتقال أي منهما لتولي تدريب منتخب أو نادٍ آخر، عقب رحيلهما عن قيادة منتخب مصر.

وأوضح رشوان في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن العقوبة الموقعة على الثنائي تتضمن الإيقاف لمدة 3 مباريات، على أن يتم تطبيقها حال توليهما مهمة تدريبية جديدة، سواء مع أحد المنتخبات أو الأندية، مشددًا على أن علي ماهر، المدير الفني الجديد لـ منتخب مصر، لا علاقة له من قريب أو بعيد بهذه العقوبات، باعتباره لم يكن طرفًا في الواقعة التي صدرت على خلفيتها قرارات الإيقاف.

طعن مرتقب من اتحاد الكرة لتخفيف العقوبات

وأضاف المحامي المتخصص في القانون الرياضي أن اتحاد الكرة المصري من المنتظر أن يتقدم بطعن على العقوبات الصادرة، في محاولة لتخفيفها، خاصة العقوبة الموقعة على مصطفى زيكو، لاعب منتخب مصر، الذي تعرض للإيقاف لمدة 5 مباريات.

وأشار رشوان إلى أن العقوبات شملت أيضًا حسام حسن وإبراهيم حسن، بواقع 3 مباريات إيقاف لكل منهما، مؤكدًا أن تحرك اتحاد الكرة بالطعن يستهدف مراجعة القرارات والعمل على تقليص مدة الإيقاف، وفقًا للإجراءات واللوائح المنظمة.