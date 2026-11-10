لاعب الأهلي السابق يعلق على صورة محمد صلاح بعد رحيل حسام حسن

انتقد أحمد الشيخ، لاعب الأهلي السابق، تصرف محمد صلاح، قائد منتخب مصر، عقب رحيل حسام حسن عن تدريب المنتخب، معتبرًا أن توقيت الصورة الأخيرة يفتح الباب أمام تأويلات وانتقادات كان اللاعب في غنى عنها.

منتخب مصر وعودة محمدصلاح

وأكد الشيخ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن قيمة محمد صلاح لا تقتصر على إنجازاته داخل الملعب، بل تمتد إلى الصورة التي بناها لنفسه على مدار سنوات، مشيرًا إلى أن مكانته الكبيرة تفرض عليه قدرًا أكبر من الوعي بمردود تصرفاته، حتى لو لم تكن هناك نية لإرسال أي رسائل.

وأضاف أن النضج الحقيقي لا يرتبط فقط باختيار توقيت الحديث، وإنما أيضًا بإدراك تأثير التصرفات البسيطة على الجمهور، مشددًا على أن محمد صلاح، بخبرته وعقليته الاحترافية، كان من المفترض أن يتجنب ترك مساحة لسوء الفهم أو إثارة الجدل حول موقفه.