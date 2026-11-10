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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

آلاء تامر تحصد برونزية دفع الجلة بأولمبياد الشباب داكار 2026

آلاء تامر
آلاء تامر
نورهان عادل

كشف الإعلامي أحمد جلال عن تحقيق آلاء تامر، لاعبة منتخب مصر لألعاب القوى، الميدالية البرونزية في منافسات دفع الجلة بدورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026».  

وكتب أحمد جلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«آلاء تامر تحصد برونزية دفع الجلة بأولمبياد الشباب داكار 2026.. نجحت اللاعبة آلاء تامر، لاعبة منتخب مصر لألعاب القوى، في إحراز المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، التي تستمر منافساتها حتى 13 نوفمبر الجاري. 

وجاء تتويج آلاء تامر بالميدالية البرونزية في مسابقة دفع الجلة، لتضيف ميدالية جديدة إلى رصيد البعثة المصرية في الدورة».

وواصلت البعثة المصرية تألقها في منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، بعدما نجحت اللاعبة آلاء تامر، لاعبة منتخب مصر لألعاب القوى، في حصد الميدالية البرونزية بمنافسات دفع الجلة.

كما يأتي تتويج اللاعبة المصرية ليعكس استمرار حضور أبطال مصر على منصات التتويج في مختلف الألعاب، وسط منافسة قوية مع نخبة من أبرز المواهب الرياضية الشابة من مختلف دول العالم.

وتسعى البعثة المصرية إلى مواصلة حصد الميداليات خلال الأيام المتبقية من البطولة، وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تعزز مكانة الرياضة المصرية على الساحة الدولية.

أحمد جلال الميدالية البرونزية داكار فيسبوك

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