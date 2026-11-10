أسامة الدليل: إدراج كيانات على قوائم الإرهاب يفرض مسؤولية على الدول الداعمة

قال الكاتب الصحفي أسامة الدليل إن قرار إدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، وما تضمنه من إدراج عدد من المؤسسات الإسلامية في أوروبا، يمثل رسالة إلى الدول والجهات التي تستضيف أو تدعم هذه الكيانات، مؤكدًا أن الأمر يتطلب تحمل المسؤولية تجاه أنشطة تلك التنظيمات ومصادر تمويلها.

على العالم تحمل مسؤولياته تجاه تمويل التنظيمات الإرهابية

وأضاف الدليل، خلال لقاء حواري على قناة «الحياة»، أن القرار يطرح تساؤلات بشأن مستقبل التمويل والجهات الداعمة والحاضنة لهذه الكيانات، قائلًا: «لم يعد لهم الآن حاضنة إلا إسرائيل».

وتابع أن الرسالة وصلت إلى الدول التي تعمل بها هذه المؤسسات، ومنها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، مشيرًا إلى أن الحكومات الأوروبية لديها معرفة بطبيعة هذه الكيانات وأدوارها، لكنها تحتاج إلى ضغوط لاتخاذ مواقف واضحة وصريحة تجاهها.

وأوضح أن هذه التنظيمات، بحسب وصفه، تمثل أدوات تستخدم لتحقيق مصالح معينة، قائلًا: «في كل الأحوال دول أدوات، أنت لا تسمح بوجودهم إلا في حدود إن هم أداة لتحقيق مصالح».

وأشار الدليل إلى أن الموقف المصري من تصنيف جماعة الإخوان المسلمين، إلى جانب القرار الأخير، يعكس – بحسب تقديره – انتهاء ملف الإسلام السياسي في مصر، وانتقال القضية إلى مستوى العلاقات مع الدول والجهات التي توفر الحاضنة لهذه التنظيمات.

وأضاف: «الذي سيوفر هذه الحاضنة لهذه التنظيمات الإرهابية، ده بيضر بالعلاقات المشتركة»، مشددًا على أن تداعيات الملف لا تقتصر على مصر وحدها، في ظل وجود توافق عربي وإسلامي واسع، وفق تعبيره، بشأن مواجهة هذه الظاهرة.

وأكد أن التعامل مع القضية يجب ألا يقتصر على التصنيف، بل يمتد إلى متابعة مصادر التمويل والجهات التي توفر الغطاء للأنشطة المرتبطة بهذه التنظيمات، قائلًا: «كل ده لتمويل الإرهاب.. اتفضل تحمل مسؤولياتك».

وشدد الدليل على ضرورة أن تتحمل المؤسسات والجهات الأوروبية مسؤولياتها في هذا الملف، مضيفًا أن «الدنيا كلها تتحمل مسؤولياتها»، في إشارة إلى أهمية وقف أي دعم أو تمويل للكيانات المدرجة.