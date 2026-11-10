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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الألماني محذرا إيران: لن نسمح بتهديد أمن أوروبا

وزير الخارجية الألماني
وزير الخارجية الألماني
القسم الخارجي

وجّه وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول تحذيرًا إلى إيران من تنفيذ هجمات هجينة تستهدف زعزعة الاستقرار الأمني في أوروبا، مؤكدًا أن مثل هذه الأنشطة لن تنجح في إضعاف وحدة الموقف الغربي، وأن الدول المشاركة في مجموعة السبع لن تتسامح مع أي تحركات من هذا النوع.

وقال فاديفول، في تصريحات أدلى بها عقب انتهاء مشاورات وزراء خارجية مجموعة السبع في العاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء، إن القيادة الإيرانية يجب ألا تتوهم أن الأنشطة الهجينة يمكن أن تهز تماسك الدول الغربية، مشددًا على أن بلاده وشركاءها لن يقبلوا بمثل هذه الممارسات تحت أي ظرف.
 

وجاءت تصريحات الوزير الألماني في أعقاب اتهامات فرنسية لإيران بالوقوف وراء هجمات إلكترونية استهدفت أنظمة التبريد في مئات المتاجر التابعة لسلاسل متاجر كبرى في فرنسا.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد أعلن أن بلاده تعتبر الحرس الثوري الإيراني مسؤولًا عن تلك الهجمات، فيما نفت طهران الاتهامات ووصفتها بأنها لا أساس لها.

وأعرب فاديفول عن تضامن ألمانيا الكامل مع فرنسا، معتبرًا أن أعمال التخريب التي تعرض سلامة المواطنين للخطر تكشف حجم التهديد الذي تمثله الهجمات السيبرانية المدعومة من جهات حكومية.

وأشار وزير الخارجية الألماني إلى أن بلاده تنسق مع شركائها بشأن الرد المناسب على هذه التطورات، في وقت طرحت فيه باريس إمكانية اتخاذ إجراءات أوروبية، تشمل فرض عقوبات وتجميد أصول وحظر دخول بعض الأشخاص، إلى جانب احتمالات اتخاذ تدابير أخرى.

وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوتر بين إيران وعدد من الدول الأوروبية، على خلفية اتهامات تتعلق بالأنشطة السيبرانية والتخريبية، بما يضع أمن البنية التحتية والمنشآت المدنية الأوروبية ضمن الملفات المطروحة على أجندة مجموعة السبع.

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إيران أوروبا هجينة

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