السودان يسلم الجامعة العربية عددا من المشروعات لدعم القطاع الصحي

استقبل السفير شريف كامل، الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، البروفيسور هيثم محمد إبراهيم، وزير الصحة السوداني، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ65 لمجلس وزراء الصحة العرب، التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

دعم القطاع الصحي السوداني

وتناول اللقاء متابعة نتائج زيارة الدكتور نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الأخيرة إلى السودان، في إطار حرصه على المتابعة المستمرة لتطورات الأوضاع في البلاد، وبحث احتياجات القطاع الصحي السوداني خلال المرحلة الحالية، وسبل تقديم الدعم العربي اللازم لتعزيز قدراته ومواجهة التحديات التي يمر بها.

وخلال اللقاء، سلّم وزير الصحة السوداني عدداً من المشروعات ذات الأولوية لوزارة الصحة السودانية، تمهيداً لتحرك الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لحشد الدعم اللازم لتنفيذها، بالتنسيق مع الدول الأعضاء والصناديق والمؤسسات العربية المعنية.