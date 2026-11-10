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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزراء الصحة العرب يمنحون حسام أبو صفية جائزة الصمود تقديرا لموقفه

الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان
الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان
الديب أبوعلي

منح مجلس وزراء الصحة العرب الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، جائزة الصمود، تقديرا لشجاعته وصموده ودوره في الدفاع عن مرضاه داخل المستشفى خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية الخامسة والستين للمجلس، التي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وحظي تكريم الدكتور حسام أبو صفية بتصفيق حار من الحضور، فيما تولى تسليم الوسام وزير الصحة الفلسطيني الدكتور ماجد أبو رمضان، والسفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية.

منح جائزة الصمود لحسام أبو صفية

وأكد وزير الصحة الفلسطيني، خلال مراسم التكريم، صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحريته، معربًا عن التحية للأسرى الفلسطينيين، والشهداء والجرحى والمصابين، ومشيدًا بصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان المصري، رئيس الجلسة، أن الكلمات لا تفي الدكتور حسام أبو صفية حقه، مشيرًا إلى أنه أصبح حديث العالم بصموده في مواجهة العدوان، ودفاعه عن مرضاه وحرصه على مواصلة أداء رسالته الطبية داخل مستشفى كمال عدوان خلال الحرب على قطاع غزة.

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