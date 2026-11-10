عبدالناصر زيدان ينتقد اتحاد الكرة بسبب جهاز علي ماهر: من أمن العقاب أساء العمل

أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان، أن البداية الإدارية لتشكيل الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة علي ماهر، جاءت بشكل سيئ للغاية، منتقدًا طريقة تعامل مسؤولي اتحاد الكرة مع الإعلان عن أسماء الجهاز المعاون، وما صاحبها من ارتباك.

وقال عبدالناصر زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة Modern MTI: " الصراحة، البداية إداريًا، للأسف الشديد، كانت سيئة للغاية، وأنا بستعجب من الصديق خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عندما كلفه المجلس والمهندس هاني أبو ريدة بالجلوس مع الكابتن علي ماهر، وكان من الأحرى بالمسؤولين في الاتحاد، بعد انتهاء الجلسة، مراجعة كل التفاصيل قبل إعلان الأسماء التي ستنضم إلى الجهاز المعاون".

وواصل: من أمن العقاب أساء العمل، لأن ما أقدرش أقول غير الكلمة دي، والموضوع مش متعلق بباسم علي فقط، وأنا لا يعنيني وضع باسم علي أو اسمه، مع كامل احترامي له كإنسان، ولكن ما يعنيني هنا هو اسم مصر".

وأشار عبدالناصر زيدان ، إلى أن علي ماهر يستحق الوصول إلى هذه المكانة، رغم الظروف التي أحاطت بتشكيل الجهاز الفني، قائلًا: "الكابتن علي ماهر، ولك أن تحلم بالأفضل، ربنا سبحانه وتعالى أكرمه وتعب لحد ما وصل، وحتى إن كان الجهاز جاء كأمر واقع صنعته الأقدار والظروف والصدفة، فهو يستحق أن يكون في هذه المكانة، لأن جزءًا من القدر والظروف والصدفة هو تأكيد لكل مجتهد".