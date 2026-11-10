من التشكيل إلى خطة الإعداد.. ماذا يجهز علي ماهر للفراعنة؟

يعقد علي ماهر المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء في تمام الساعة الواحدة ظهرا بمقر مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر للكشف عن ملامح خطته الفنية وبرنامجه خلال المرحلة المقبلة وذلك بحضور ممثلي وسائل الإعلام.

ويأتي المؤتمر في أعقاب تولي علي ماهر القيادة الفنية للمنتخب الوطني بقرار من مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة الذي يعول على الجهاز الفني الجديد في وضع رؤية واضحة لإعداد المنتخب ومواصلة المنافسة على البطولات القارية، بما يتناسب مع طموحات الجماهير المصرية.

خطة علي ماهر مع منتخب مصر ومواجهتا مالاوي

ومن المنتظر أن يستعرض المدير الفني الجديد خلال المؤتمر رؤيته الفنية وبرنامج إعداد المنتخب الوطني إلى جانب الكشف عن تفاصيل التحضيرات للمباراتين المقبلتين أمام منتخب مالاوي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

كما يتطرق علي ماهر إلى أبرز الملفات التي يسعى لحسمها خلال الفترة المقبلة، وملامح المرحلة الجديدة وطريقة العمل التي يستهدف من خلالها تطوير أداء المنتخب وبناء فريق قادر على المنافسة وتحقيق تطلعات الجماهير.

اتحاد الكرة يدعم الجهاز الفني الجديد

ويحرص مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة على توفير كافة أشكال الدعم الإداري والفني للجهاز الفني الجديد مع تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بملف المنتخب الوطني، لضمان توفير أفضل الأجواء أمام اللاعبين والجهاز الفني خلال فترة الإعداد.

ووجه اتحاد الكرة الدعوة إلى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية لحضور المؤتمر ومتابعة التصريحات الأولى لعلي ماهر بشأن رؤيته لمستقبل المنتخب واستعداداته للاستحقاقات القارية المقبلة.

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهتي مالاوي

وصل محمد صلاح نجم وقائد منتخب مصر الأول، إلى معسكر الفراعنة اليوم الثلاثاء وكان في استقباله علي ماهر المدير الفني للمنتخب والذي رحب بانضمامه إلى صفوف المنتخب.

وينضم صلاح إلى تدريبات المنتخب اليوم، استعدادا لمباراتيه أمام مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

موعد مباراة مصر ضد مالاوي

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني علي ماهر لخوض مواجهتين مهمتين أمام منتخب مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 في إطار سعي الفراعنة لمواصلة النتائج الإيجابية وتعزيز موقعهم في صدارة المجموعة.