محادثات أبوظبي.. روسيا وأوكرانيا تسعيان لإحلال السلام والتوصل إلى نتائج ملموسة

أكد العقيد المتقاعد رالف ثيل، مدير مبادرة الدفاع الأوروبي، أن المفاوضات الجارية في أبوظبي قد تشهد تحولًا جديدًا مع انخراط الولايات المتحدة بشكل مباشر، لتصبح طرفًا رئيسيًا في مساعي التوصل إلى تسوية، في ظل اهتمام روسيا وأوكرانيا وأوروبا بضمان أمنها وتحقيق السلام.

وأوضح ثيل، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن المحادثات تتركز حاليًا على الجانبَين الأوكراني والأمريكي، بينما تتابع أوروبا تطوراتها عن كثب، مشددًا على ضرورة مشاركتها في أي ترتيبات تتعلق بالأمن الأوروبي ووقف الحرب وضمان سلام دائم.

وأشار إلى أن الدور الأوروبي لا يقتصر على المسار السياسي، بل يمتد إلى تمويل إعادة إعمار أوكرانيا، وتوفير قوة عسكرية تضمن عدم تعرضها لهجوم جديد، مؤكدًا أهمية متابعة التحركات الأمريكية بما يتوافق مع المصالح الأمنية الأوروبية.



