نتنياهو يهاجم رئيس القائمة العربية علانية.. وفريقه يتواصل معه سرا

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، رئيس القائمة العربية، فيما يتواصل فريقه معه.

ويتواصل فريق نتنياهو سرًا مع رئيس حزب "القائمة العربية الموحدة" (راعم)، منصور عباس؛ للعمل على منعه من دعم معسكر رئيس الوزراء المُكلف جادي آيزنكوت.

أجرى ناتان إيشيل، أحد أبرز المقربين من نتنياهو، اتصالات سرية ومتكررة مع منصور عباس، في محاولة لمعرفة موقفه من دعم حكومة محتملة برئاسة آيزنكوت، والعمل على منعه من منح خصوم نتنياهو دعماً برلمانياً، وفق ما كشفته القناة 12 الإسرائيلية.

وتواصل إيشيل، الذي سبق أن شغل منصب رئيس طاقم نتنياهو، مع عباس في مراحل مختلفة، قبل الانتخابات الإسرائيلية وأثناءها وبعد إعلان نتائجها، مستفسراً عن موقف "راعم" من دعم آيزنكوت، رئيس حزب "يشار"، في مساعيه لتشكيل الحكومة المقبلة.

ولم تتوقف الاتصالات عند مرحلة ما قبل الانتخابات، إذ عاد إيشيل، فور إعلان النتائج، إلى التواصل مع عباس للسؤال عن مدى استعداده لمساعدة آيزنكوت في تشكيل الحكومة، لكنه لم يتلق رداً منه.

ثم بعد الانتخابات، طرح إيشيل سؤالاً آخر على رئيس "راعم" بشأن إمكانية تقديم دعم برلماني لآيزنكوت داخل الكنيست، رغم أن الأخير لا يرغب في إشراك الحزب العربي ضمن ائتلافه الحكومي.