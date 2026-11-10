قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة: دعم الاحتياجات الدوائية والإنسانية للأشقاء العرب أولوية
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكي مع ربع نقل على طريق أبوسمبل / أسوان
إحالة أوراق متهمة بقتل طفل وإلقاء جثمانه في مياه ترعة بالشرقية إلى المفتي.. والحكم 10 يناير
تناول العلاقات الثنائية بين البلدين.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء اليونان
وزير الاستثمار: القطاع المصرفي شريك رئيس في دعم توسع الشركات المصرية بأفريقيا
وزير الخارجية الأمريكي: الحصار على إيران يحقق أهدافه ولا حاجة لعمل عسكري
مخاوف من موجة غلاء في أمريكا.. CNN: التضخم يتجاوز التوقعات ويزيد أعباء المعيشة على المواطنين
وزيرا خارجية السعودية وأوكرانيا يبحثان أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
وزراء الصحة العرب يخصصون 400 ألف دولار لدعم فلسطين واليمن والسودان صحيا
محاولة إقالتي عبثية| وزير الحرب الأمريكي: ضرب إيران كان ضرورياً ولن نعتذر لها
الطاقة والاستثمار على رأس الأولويات.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان
وزير الخارجية الأوكراني: ندعو إلى توظيف الأصول الروسية المجمدة في إعادة إعمار أوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صندوق النقد يبدأ مراجعة برنامج أوكرانيا تمهيدا لإتاحة 1.67 مليار دولار من التمويل الجديد

صندوق النقد يبدأ مراجعة برنامج أوكرانيا تمهيدا لإتاحة 1.67 مليار دولار من التمويل الجديد
صندوق النقد يبدأ مراجعة برنامج أوكرانيا تمهيدا لإتاحة 1.67 مليار دولار من التمويل الجديد
أ ش أ

بدأ صندوق النقد الدولي مراجعة برنامج الإقراض المخصص لأوكرانيا، في خطوة قد تتيح صرف تمويل جديد بقيمة 1.67 مليار دولار، لمساعدة كييف على دعم اقتصادها ومواجهة فجوة تمويلية كبيرة متوقعة خلال العام المقبل.

وذكر الصندوق، في بيان، أن المناقشات تتناول سياسات الاقتصاد الكلي و السياسات المالية، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية الرئيسية، وذلك في إطار مراجعة البرنامج، وفقا لبريسيلا توفانو، الممثلة المقيمة للصندوق في أوكرانيا.

وتجمع المراجعة بين التقييمين الثاني والثالث لبرنامج الصندوق الممتد لأربع سنوات؛ بما قد يمهد لصرف نحو 1.67 مليار دولار، فيما قال رئيس الوزراء الأوكراني سيرجي كوريتسكي إن الاجتماعات تشمل أيضا مناقشة الموازنة والمساعدات المالية الدولية المقررة للبلاد في عام 2027.

ويُعد التعاون مع صندوق النقد الدولي، أحد أبرز المقرضين الدوليين لأوكرانيا، عاملا أساسيا لضمان استمرار تدفقات التمويل من الشركاء الدوليين الآخرين والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل استمرار الحرب.

ويواجه الاقتصاد الأوكراني، الذي أنهكته أكثر من أربع سنوات من الحرب، واحدة من أصعب مراحله، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بنسبة 0.7% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الجاري، فيما يتوقع البنك المركزي تراجعه بنسبة 0.4% خلال عام 2026، بالتزامن مع ارتفاع التضخم، الذي يُتوقع أن يبلغ 12.5% بنهاية العام.

وتتعرض إيرادات الموازنة لضغوط إضافية نتيجة تعطل الصادرات عبر مواني البحر الأسود، وتضرر القطاعات التصديرية الرئيسية، وفي مقدمتها الأنشطة الزراعية وصناعة الصلب؛ ما أدى إلى تراجع الإيرادات عن المستويات المستهدفة في الخطة المالية.

وتقدر الفجوة التمويلية التي تواجهها أوكرانيا بنحو 70 مليار دولار خلال العام المقبل، بحسب مسؤولين أوكرانيين؛ ما يزيد أهمية تأمين التمويل الخارجي اللازم لتغطية احتياجات الموازنة ودعم الاقتصاد.

ويعقد فريق صندوق النقد الدولي والمسؤولون الأوكرانيون اجتماعات في مدينتي لفيف ووارسو، بمشاركة عدد من الخبراء عبر الإنترنت، وفقا للبنك المركزي الأوكراني.

صندوق النقد الدولي برنامج الإقراض المخصص لأوكرانيا مساعدة كييف دعم اقتصادها ومواجهة فجوة تمويلية كبيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لم يقصد حسام حسن.. محمد صلاح يرد على الجدل المثار حول صورته الأخيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.. البيضاء بكام والبانيه؟

وزير التربية والتعليم

مواعيد امتحانات نصف العام 2027 جميع الصفوف .. قرار نهائي من التعليم

حسام حسن

أول تعليق من حسام حسن بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر.. ماذا قال؟

حسام حسن

هيرجع تاني.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل حسام حسن مع منتخب مصر

منتخب مصر

صلاح ومرموش والشناوي في المقدمة.. 5 نجوم غابوا عن وداع حسام حسن

ياسر ابراهيم

حتحوت يكشف رد فعل ياسر إبراهيم بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

ترشيحاتنا

خلال الزيارة

النائب سيد عبد الجليل يناقش خطط تطوير مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية مع رئيس الشركة

بسمة هنداوي

بسمة هنداوي تفتح ملف تطوير الخطاب الديني: المنبر وحده لا يكفي.. نريد أئمة في قلب المجتمع

مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر يتفقدان خطة التأمين ميدانيا

مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر يتابعان خطة تأمين احتفالات دير مارجرجس بالرزيقات

بالصور

أول ظهور لـ أحمد الحداد وزوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن

أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

بي إم دبليو ألبينا كوبيه فاخرة قد تتحول إلى سيارة إنتاج

بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد