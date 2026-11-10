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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مروحيات إسبانية تنفذ أول استجابة جوية عاجلة للناتو في رومانيا بعد رصد مسيرات مجهولة

مروحيات إسبانية تنفذ أول استجابة جوية عاجلة للناتو في رومانيا بعد رصد مسيرات مجهولة
مروحيات إسبانية تنفذ أول استجابة جوية عاجلة للناتو في رومانيا بعد رصد مسيرات مجهولة
أ ش أ

نفذت مروحيتان إسبانيتان من طراز "إن إتش-90" أول مهمة اعتراض عاجلة لهما ضمن إطار الدفاع الجوي لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في رومانيا، عقب رصد طائرات مسيرة مجهولة الهوية.

وقال الحلف إن المروحيتين، التابعتين للجناح الـ48 بالقوات الجوية والفضائية الإسبانية والمتمركزتين في قاعدة ميهايل كوجالنيتشانو الجوية، تحركتا إلى جانب مقاتلات إسبانية من طراز "إف/إيه-18 هورنت" في إطار قوة الرد السريع الجوية.

ويمثل التحرك أول مهمة من نوع "ألفا سكرامبل" تنفذها مروحيات إسبانية منتشرة لدعم عمليات الدفاع الجوي التابعة للناتو، في خطوة تعكس توسيع استخدام الأصول الجوية المختلفة لمواجهة التهديدات منخفضة الارتفاع والبطيئة، بما في ذلك الطائرات المسيرة.

وقال قائد الكتيبة الإسبانية في رومانيا المقدم ألبرتو بي. كالفو لوبيز إن مروحيات "إن إتش-90" لا تحل محل المقاتلات، بل تكمل قدراتها، موضحا أن المقاتلات توفر السرعة والمدى وأجهزة الاستشعار المتقدمة، بينما تمنح المروحيات مرونة أكبر في التعامل مع تهديدات منخفضة السرعة والارتفاع وغير تقليدية.

وتضم القوة الإسبانية المنتشرة في رومانيا نحو 200 فرد، وتشغل مقاتلات "إف/إيه-18" ومروحيات "إن إتش-90" ضمن مهمة الدفاع الجوي المتكامل للناتو على الجناح الشرقي للحلف.

وأشار الناتو إلى أن القوة نفذت خلال فترة انتشارها نحو 40 طلعة اعتراض عاجلة باستخدام النوعين من الطائرات، كما تمكنت من تحييد طائرة مسيرة في 16 أغسطس الماضي، في إطار جهود تعزيز حماية المجال الجوي للحلف وسط التوترات المستمرة في منطقة البحر الأسود.

مروحيتان إسبانيتان من طراز إن إتش 90 الدفاع الجوي لحلف شمال الأطلسي الناتو في رومانيا طائرات مسيرة مجهولة الهوية

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