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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة الفنان سعيد مختار لـ17 نوفمبر لاستكمال المرافعة

الفنان الراحل سعيد مختار
الفنان الراحل سعيد مختار
ندى سويفى

أجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة المتهم بإنهاء حياة الفنان سعيد مختار، وذلك على إثر مشاجرة نشبت بينهما بمحيط نادي وادي دجلة في حدائق أكتوبر لجلسة 17 نوفمبر لاستكمال المرافعة. 

واستمعت هيئة محكمة جنايات الجيزة، في الجلسة الماضية لطلبات دفاع المتهم بإنهاء حياة الفنان سعيد مختار، خلال أولى جلسات محاكمته، وذلك على إثر مشاجرة نشبت بينهما بمحيط نادي وادي دجلة في حدائق أكتوبر، وادعى الدفاع مدنيا بمبلغ 100 ألف جنيه.

وطالب دفاع المتهم، بمناقشة الطبيبة الشرعية وشهود الإثبات الواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت.

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة وجهت اتهامًا لـ عاطف.ع، محبوس، 61 عاما، مقيم في مركز طنطا الغربية، لأنه في 5 ديسمبر 2025، قتل المجني عليه سعيد مختار بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بمحافظة الجيزة، لخلافات أسرية بينهما عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد.

وأدلى المتهم، البالغ من العمر 61 عامًا والذي يعمل مديرًا تنفيذيًا لإحدى الشركات الاستثمارية، باعترافات تفصيلية ومثيرة أمام جهات التحقيق، مبينًا أنه تزوج عرفيًا من طليقة الفنان الراحل منذ نحو 3 أشهر، وأنه توجه برفقتها إلى محيط النادي بعد أن أخبرته برغبتها في الذهاب لتنفيذ حكم الرؤية الخاص بنجلها الصغير.

وأشار المتهم في أقواله المثبتة بمحضر التحقيق إلى أنه اصطحب زوجته إلى أحد الكافيهات القريبة للانتظار لحين انتهاء الطفل من مقابلة والده، إلا أنه فوجئ بطليق زوجته يطاردهما عقب خروجهما، ويبدأ في الاعتداء عليهما بآلة حادة "سكين"، ما تسبب في إصابته بجرح قطعي في اليد

وأضاف أنه خلال التشابك والدفاع عن النفس أصيب الفنان سعيد مختار بطعنة نافذة في الذراع أودت بحياته، مؤكدًا: "لم أقصد قتله على الإطلاق.. وكان هو من بدأ بالاعتداء علينا".

من جانبها، قالت الزوجة في التحقيقات الرسمية إنها انفصلت عن الفنان الراحل منذ 3 سنوات، ولديهما طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، وكان هناك اتفاق مسبق بينهما على تنفيذ حكم الرؤية الشرعية داخل مقر النادي، مبينة أنها تزوجت عرفيًا قبل أشهر قليلة من الحادث، وتوجهت مع زوجها الجديد للمغادرة عقب انتهاء المقابلة، قبل أن يعترضهما طليقها وينشب العراك.

وأكدت السيدة أنها لم تتوقع نهائيًا أن ينتهي الخلاف الأسري بتلك الصورة المأساوية، مشددة على أن طليقها هو من بدأ بالهجوم العنيف، بينما حاولت هي بشتى الطرق تفريق الطرفين وإبعاد السلاح عنهما دون جدوى، حتى سقط الفنان غارقًا في دمائه.

محكمة جنايات الجيزة إنهاء حياة الفنان سعيد مختار سعيد مختار الفنان سعيد مختار النيابة العامة

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