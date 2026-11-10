اجتماع مرتقب مع عموتة و3 ملفات تنتظر الحسم .. ماذا يخطط الأهلي خلال التوقف الدولي؟

لم تعد فترة التوقف الدولي بالنسبة للأهلي مجرد فرصة لالتقاط الأنفاس واستعادة اللاعبين لطاقتهم بعد توالي المباريات بل تحولت إلى محطة مهمة لإعادة تقييم أوضاع الفريق قبل الدخول في مرحلة أكثر حساسية من الموسم. فبين البحث عن تدعيمات قادرة على معالجة بعض الثغرات ومراجعة احتياجات الجهاز الفني وتجهيز العناصر التي تراجعت مشاركاتها تتحرك إدارة الكرة على 3 مسارات متوازية في محاولة لمنح المغربي الحسين عموتة الأدوات اللازمة لبناء فريق أكثر جاهزية وقدرة على المنافسة خلال النصف الثاني من الموسم.

وتنتظر إدارة الكرة عودة المغربي الحسين عموتة من الإجازة لعقد جلسة مهمة معه تستهدف وضع تصور متكامل لاحتياجات الفريق خلال المرحلة المقبلة والاستماع إلى تقييمه للقائمة الحالية وتحديد ما يحتاج إليه من إضافات على مستوى اللاعبين أو الجهاز المعاون بالتوازي مع مناقشة برنامج إعداد العناصر التي تحتاج إلى عمل بدني إضافي.

ميركاتو يناير.. الأهلي ينتظر خريطة احتياجات عموتة

يأتي ملف الانتقالات الشتوية على رأس جدول أعمال الجلسة المنتظرة بين إدارة الكرة والحسين عموتة في ظل رغبة الأهلي في التحرك مبكرًا لتحديد الصفقات المطلوبة بدلًا من الدخول في سوق الانتقالات دون رؤية واضحة بشأن المراكز التي تحتاج إلى تدعيم.

وتتركز المناقشات المنتظرة حول مركزين تحديدًا هما قلب الدفاع ولاعب الوسط المدافع بعدما برزا ضمن أبرز المراكز المطروحة لتدعيم صفوف الفريق إذ تسعى الإدارة إلى التعرف على وجهة نظر المدير الفني بشأن العناصر المتاحة حاليًا ومدى قدرتها على تلبية متطلبات أسلوبه الفني قبل تحديد طبيعة الصفقات التي يحتاج إليها الفريق في يناير.

وتدرك إدارة الأهلي أهمية الوصول إلى تصور واضح بشأن الصفقات الجديدة في وقت مبكر خاصة أن التعاقد مع لاعبين جدد لا يرتبط فقط بسد الثغرات الفنية وإنما يستهدف أيضًا توفير بدائل قادرة على منح الجهاز الفني مرونة أكبر في التعامل مع المباريات وتعدد الارتباطات خلال النصف الثاني من الموسم.

ومن المنتظر أن تمنح جلسة عموتة وإدارة الكرة الأولوية لتحديد احتياجات الفريق بصورة دقيقة على أن تتولى الإدارة بعد ذلك ترتيب ملفات التفاوض والتحرك وفقًا للرؤية الفنية التي سيقدمها المدير الفني المغربي.

محلل أداء جديد.. قرار ينتظر إشارة عموتة

وبالتوازي مع ملف الانتقالات يبرز مستقبل الجهاز الفني باعتباره أحد الملفات المطروحة للنقاش وتحديدًا إمكانية إضافة محلل أداء جديد للعمل ضمن الجهاز المعاون للحسين عموتة خلال المرحلة المقبلة.

ورغم طرح هذا الملف ضمن الموضوعات التي يمكن مناقشتها خلال الاجتماع المرتقب فإن المدير الفني المغربي لم يتقدم حتى الآن بطلب رسمي للاستعانة بعنصر جديد في هذا التخصص كما لا تتجه إدارة الأهلي إلى فرض هذا الاختيار عليه أو تقديمه باعتباره خطوة ضرورية في الوقت الحالي.

وبالتالي يظل حسم هذا الملف مرتبطًا برؤية عموتة نفسه ومدى شعوره بالحاجة إلى إضافة عنصر متخصص يساعد الجهاز الفني في تحليل المنافسين ومراجعة أداء الفريق وتقديم البيانات الفنية التي يمكن الاستفادة منها في تطوير الجوانب التكتيكية.

وتفضل إدارة الأهلي أن يكون أي تعديل في تشكيل الجهاز المعاون نابعًا من احتياجات المدير الفني بما يضمن تحقيق الإضافة المطلوبة دون إجراء تغييرات لا تستند إلى رؤية فنية واضحة.

برنامج خاص للعناصر البعيدة عن المشاركة

أما الملف الثالث فيتعلق بالجانب البدني حيث تسعى إدارة الكرة بالتنسيق مع الجهاز الفني إلى استغلال فترة التوقف الدولي في رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين الذين لم يحصلوا على فرص مشاركة منتظمة خلال المباريات الماضية.

وتستهدف هذه الخطوة تقليص الفوارق البدنية بين عناصر الفريق خاصة أن اللاعبين الذين يشاركون بصورة مستمرة يحصلون على أحمال مختلفة عن زملائهم الذين يكتفون بالتدريبات أو يبتعدون عن المباريات لفترات طويلة وهو ما يتطلب وضع برنامج مناسب لكل مجموعة وفقًا لحالتها البدنية واحتياجاتها.

ويمنح هذا التوجه عموتة فرصة لتوسيع قاعدة الاختيارات المتاحة أمامه بدلًا من الاعتماد على مجموعة محدودة من اللاعبين في ظل ضغط المباريات كما يساعد على تجهيز العناصر البديلة تحسبًا لأي إصابات أو غيابات قد يتعرض لها الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن تشهد فترة التوقف اهتمامًا خاصًا بمتابعة الحالة البدنية للاعبين وتحديد معدلات العمل المطلوبة لكل عنصر بما يضمن عودة الجميع إلى التدريبات والمنافسات بأفضل جاهزية ممكنة.

عودة التدريبات الخميس وغيابات بالجملة بسبب المنتخبات

وفي الإطار نفسه يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاستئناف تدريباته يوم الخميس المقبل عقب انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين في بداية مرحلة جديدة من التحضيرات تستهدف تجهيز الفريق للارتباطات المقبلة.

لكن عودة التدريبات لن تشهد اكتمال صفوف الفريق في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين لانضمامهم إلى معسكرات المنتخبات الوطنية خلال فترة التوقف الدولي وهو ما يفرض على الجهاز الفني التعامل مع المجموعة المتاحة وفق برنامج تدريبي يتناسب مع طبيعة المرحلة.

ويسعى عموتة إلى تحقيق أقصى استفادة من الأيام المقبلة سواء على مستوى العمل مع اللاعبين الموجودين في القاهرة أو متابعة حالة العناصر الدولية بالتزامن مع انتظار الاجتماع المرتقب مع إدارة الكرة لحسم الرؤية الخاصة بميركاتو الشتاء والجهاز المعاون وبرنامج الإعداد البدني.