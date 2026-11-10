إحالة أوراق الزواج المتهم بإنهاء حياة زوجته محفظة القرآن بالمحلة إلي المفتي

أصدر رئيس محكمة جنايات المحلة في محافظة الغربية قرارا قضائيا عاجلا بإحالة أوراق الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته ريهام، محفظة القرآن الكريم إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك على خلفية اتهامه بقتل زوجته باستخدام مطرقة وسلاح أبيض بنطاق بقرية الجابرية.

تفاصيل الحادث

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة مصرع سيدة داخل قرية الجابرية التابعة لمركز المحلة الكبرى، على يد زوجها، الذي اعتدى عليها باستخدام مطرقة وسلاح أبيض.

تحرك أمني عاجل

وأفادت التحريات الأمنية أن المتهم تعدى على زوجته بالضرب باستخدام مطرقة، ما أسفر عن إصابتها إصابات بالغة في الرأس، قبل أن يعتدي عليها بسلاح أبيض في منطقة الرقبة، لتفارق الحياة متأثرة بإصابتها.

ضبط الزوج المتهم

كما انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة المحلة الكبرى إلى مكان الواقعة، وتمكنت من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة، مرجعًا ذلك إلى وجود خلافات ومشكلات أسرية بينه وبين زوجته.

إحالة أوراق المتهم للمفتي

في المقابل تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم إلى محكمة جنايات المحلة الكبرى، التي أصدرت قرارها بإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية، تمهيدًا للفصل في القضية، مع استمرار نظرها لحين ورود الرأي الشرعي وتحديد جلسة النطق بالحكم.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.