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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كيف يسهم توظيف فوائض الهيئات الاقتصادية في أذون وسندات الخزنة في خفض الاقتراض؟

البنك المركزي
البنك المركزي
البهى عمرو

كشف أحمد زغلول، المحلل الاقتصادي، تفاصيل توجه الحكومة نحو الاستفادة من الفوائض المالية لدى بعض الجهات والهيئات الاقتصادية، وتوجيهها للاستثمار في أدوات الدين الحكومية، بهدف توفير التمويلات اللازمة بتكلفة أقل وتخفيف أعباء الفوائد على الموازنة العامة للدولة.

وأوضح زغلول، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، شهد استعراض عدد من الأدوات والآليات التي يمكن الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة لتوفير التمويل اللازم للدولة بأسعار فائدة أقل.

وأشار إلى أن ارتفاع حجم الدين المحلي، الذي يقدر بنحو 13.5 تريليون جنيه، إلى جانب وجود عجز بالموازنة العامة، يدفع الحكومة إلى طرح أذون وسندات الخزانة بصورة دورية، لافتا إلى أن حجم الطروحات الشهرية يتراوح بين 400 و500 مليار جنيه تقريبا، وهي أدوات تمثل التزامات مالية على الحكومة تتحمل مقابلها فوائد مرتفعة قد تصل إلى 23 و24%، ما يشكل عبئا كبيرا على المالية العامة للدولة.

وأوضح المحلل الاقتصادي أن هناك عددا من الجهات والهيئات الحكومية التي يمكن أن تمتلك فوائض مالية قابلة للاستثمار ومن بينها الهيئات الاقتصادية وهيئة قناة السويس وقطاع البترول، مشيرا إلى إمكانية توجيه هذه الأموال إلى أدوات الدين الحكومية بدلا من بقائها دون استغلال لفترات زمنية معينة.

وأضاف أن التصور المطروح قد يتضمن إنشاء إدارة مركزية تتولى حصر الفوائض المالية لدى الهيئات والشركات الحكومية، وتحديد الأموال التي لا تحتاج إليها هذه الجهات بشكل فوري، خاصة الفوائض المتاحة لفترات قصيرة تتراوح بين 3 و4 أشهر، ثم توجيهها للاستثمار في أذون وسندات الخزانة.

وأكد زغلول أن هذه الآلية يمكن أن تحقق استفادة متبادلة، حيث تحصل الجهات المالكة للفوائض على عائد مقابل استثمار أموالها، وفي الوقت نفسه تتمكن الحكومة من توفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجاتها بتكلفة أقل، مقارنة بالاقتراض من جهات أخرى تشترط الحصول على أسعار فائدة مرتفعة.


 

الدين الحكومية الحكومة الفوائض المالية الاقتصاد

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