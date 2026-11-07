للأسبوع الثاني.. البنك المركزي يخفض طرح أذون وسندات خزانة بـ 28 مليار جنيه

قلص البنك المركزي المصري من حجم طلبات بيع أدوات دين محلية ذات عوائد ثابتة ومتغيرة للأسبوع الثاني؛ بهدف السيطرة على عجز الموازنة والوفاء بالتعهدات الحكومية.

وخفض البنك المركزي من حجم طرح أذون وسندات الخزانة خلال الأسبوع الجاري بقيمة تبلغ 28 مليار جنيه، بما يساوي 519 مليون دولار.

وأكد تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية للقيام بمهمة بيع أذون سندات الخزانة لتدبير الفجوة التمويلية بالخزانة العامة.

وبموجب التعاون مع وزارة المالية؛ يطرح البنك المركزي المصري أسبوعيًا أدوات دين محلية، في صورة استثمارات مالية غير مباشرة، لدعم الموازنة العام.

ووصل إجمالي عطاءات الخزانة المخطط طرحها على مدار الأسبوع نحو 219 مليار جنيه بما يعادل 4.065 مليار دولار، مقابل 247 مليار جنيه بما يساوي 4.411 مليار دولار.

تفاصيل طرح أدوات الدين

وكشف البنك المركزي المصري عن مستهدفات طرح أذون خزانة وتحديدًا من آجال “91 و273 و182 و364 يوما” بقيمة إجمالية تبلغ 205 مليار جنيه بما يعادل 3.806 مليار دولار بتراجع بلغ 9 مليارات جنيه؛ مقابل 214 مليار جنيه بما يساوي 3.93 مليار دولار في الأسبوع الماضي.

ومن المقرر طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري، حيث سيجري بيع أجلي 91 و 273 يومًا بقيمة إجمالية تبلغ 95 مليار جنيه سيتم طرحها غدًا الأحد؛ بتراجع بلغ 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.

ومن المستهدف طرح أجلي 182 و364 يومًا بقيمة 110 مليارات جنيه خلال الخميس المقبل بنفس طرح الأسبوع الماضي ؛ إذ سيتم بيعها اعتباراً من الخميس المقبل، منها أجل 182 يوما بقيمة 30 مليار جنيه و أجل 364 يوما بـ 80 مليار جنيه.

وخفض البنك المركزي المصري لبيع سندات خزانة ذات عائد ثابت من استحقاق 1.5 و 3 سنوات بمقدار 6 مليارات جنيه وذلك أساس أسبوعي.

وتتضمن الاستحقاقات بيع استحقاق خزانة لمدة 1.5 عام بقيمة ملياري جنيه، واستحقاق 3 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه.

وسيتم بيع استحقاق خزانة ذو عائد متغير بقيمة إجمالية تبلغ ملياري جنيه نتيجة بيع سند خزانة 1.5 سنة.