المغربي الزابيري يواصل التألق في فوز راسينج على ملقا 2-1 في الدوري الإسباني

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قاد المغربي ياسر الزابيري فريقه راسينج سانتاندير للفوز على مضيفه ملقا بنتيجة 2-1، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر الدوري الإسباني.

تقدم ملقا بهدف أولا في الدقيقة 28 عبر لاعبه كارلوس دوتور، ثم أدرك راسينج التعادل في الدقيقة 50 بهدف اللاعب لوكي سييرا.

وفي الدقيقة 60، أحرز ياسر الزابيري هدف الفوز لراسينج، ليقود الفريق الضيف لتحقيق انتصار ثمين خارج الديار على ملقا.

وواصل لاعب المنتخب المغربي ياسر الزابيري تألقه في الدوري الإسباني هذا الموسم، ليسجل اليوم هدفه الشخصي التاسع في الليجا.

الفوز رفع رصيد راسينج إلى 14 نقطة ليحتل المركز التاسع في جدول الليجا الإسبانية، فيما يتذيل فريق ملقا الترتيب برصيد 5 نقاط.