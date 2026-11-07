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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعلام إيراني: دوي انفجارات في جزيرة قشم وسط غموض بشأن طبيعة الحادث

انفجار
انفجار
القسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم جنوب البلاد، الواقعة بالقرب من مضيق هرمز، مساء اليوم السبت، وسط غياب معلومات رسمية نهائية بشأن أسباب الأصوات التي سُمعت في المنطقة أو حجم الأضرار المحتملة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، نقلًا عن شهود محليين، أن مقذوفين أصابا منطقة سوزا في جزيرة قشم، وذلك عقب سماع صوت طائرة تحلق في أجواء الجزيرة. كما نقلت وكالة «تسنيم» عن تقارير أولية أن صاروخين سقطا في الجزيرة، دون تقديم معلومات مؤكدة بشأن الجهة المسؤولة أو طبيعة المواقع التي ربما تعرضت للإصابة.

وفي رواية أخرى، أشارت وكالة «فارس» إلى احتمال ارتباط الأصوات بإطلاق طلقات تحذيرية باتجاه مضيق هرمز، إلا أن هذا التفسير لم يصدر بشأنه تأكيد رسمي، كما لم تتضح ملابسات الواقعة حتى الآن.

وتأتي التقارير في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا عسكريًا بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية ووساطات تهدف إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى تفاهمات بشأن الملفات الخلافية.

وفي المقابل، نقلت تقارير إعلامية عن القيادة المركزية الأمريكية أن الوضع حول الجزيرة هادئ، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الانفجارات المبلغ عنها.

قشم انفجار اعلام ايراني ايران طهران

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