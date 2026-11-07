مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في انقلاب ملاكي بصحراوي ملوي بالمنيا

لقي شاب مصرعه، وأصيبت شقيقته وخطيبته، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، أمام مركز ملوي جنوب المنيا ، تم نقل الجثه والمصابين للمستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، أمام مركز ملوي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث.

وبالفحص، تبين مصرع شاب وإصابة شقيقته وخطيبته، حيث جرى نقل المصابتين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما أُودعت جثة المتوفى مشرحة المستشفى.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

