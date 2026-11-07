نائب محافظ المنيا يتفقد المركز التكنولوجي بأبوقرقاص لمتابعة انتظام العمل

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن تطوير المراكز التكنولوجية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة من خلالها يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية لتذليل العقبات أمام المواطنين، وتسريع إنجاز المعاملات، خاصة في ملف التصالح على مخالفات البناء، بما يضمن حفظ حقوق المواطنين وتطبيق القانون.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، تفقد الدكتور محمد جبر، نائب المحافظ، المركز التكنولوجي بمركز أبوقرقاص، لمتابعة انتظام سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة، والوقوف على معدلات استقبال الطلبات وإنجاز المعاملات، خاصة طلبات التصالح على مخالفات البناء، والإجراءات المتبعة لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.

وخلال الجولة، تابع نائب المحافظ آليات استقبال وفحص الطلبات، واستمع إلى شرح حول الإجراءات المتبعة، موجهًا العاملين بضرورة تبسيط الإجراءات، وسرعة فحص الملفات وفقًا للضوابط القانونية، وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمواطنين، مع الالتزام بحسن الاستقبال والرد على الاستفسارات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة.