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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جمبلاط في عيد الانتاج الحربي: تصنيع احتياجات الجيش والشرطة من ركائز الأمن القومي

الاحتفال بعيد الإنتاج الحربي الثاني والسبعين
الاحتفال بعيد الإنتاج الحربي الثاني والسبعين
أ ش أ

أكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، على أهمية ما يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي من اهتمام ودعم وزارة الانتاج الحربي، لتقوم بدورها الأساسي في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة؛ فضلا عن دورها في تطوير وانتاج الصناعات المدنية التي تخدم القطاعات المختلفة .

وأضاف جمبلاط خلال الاحتفال بعيد الإنتاج الحربي الثاني والسبعين، الذي يوافق ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية في 23 أكتوبر 1954 والتي حملت شعار "صناعة الصناعة"؛ أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للوزارة بمثابة الدافع الرئيسي لمتابعة أعمال التطوير والتميز وتحويل التحديات إلى فرص؛ بما يعزز قدرات الوزارة في تحقيق أهدافها .

وأكد أنه لا يوجد مستحيل ؛ ويجب على جميع العاملين بالانتاج الحربي أن يثقوا في قدراتهم على تحقيق الإنجازات.

وجدد وزير الدولة للانتاج الحربي العهد على مواصلة المسيرة والاستعداد لمتطلبات المستقبل؛ وشدد على أن التصنيع المحلي يعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي.

وأكد جمبلاط أن الدولة المصرية شهدت منذ عام 2014 تحولات واسعة في مسار بناء قدراتها الصناعية والتنموية.

وأشار وزير الدولة للانتاج الحربي إلى أن الفترة الماضية شهدت تعزيز القدرات؛ والعمل على نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة مع شركاء وطنيين وعالميين.

وأوضح أن تعظيم الاستفادة من الامكانيات المتاحة يمثل ضرورة هامة يجب العمل على تحقيقها؛ مؤكدا الالتزام الكامل بترشيد الإنفاق؛ والالتزام بمبادىء الحوكمة والشفافية.

من جانبه ، أكد سعيد النقيب رئيس النقابة العامة للعمالين بالانتاج الحربي ؛ أن هذه الفترة تشهد تطور ملحوظ لم تشهده شركات ومصانع الانتاج الحربي في الماضي.

وأوضح في كلمته خلال الاحتفال بالعيد 72 للانتاج الحربي؛ أن تضخيم الانتاج وزيادته هو الهدف الأبرز لجميع العاملين بالانتاج الحربي من قيادات وعمال وفنيين.

وشهدت الاحتفال عرض فيلم تسجيلي بعنوان "صناعة التحدي"؛ الذي عرض العديد من النماذج الناجحة في شركات وهيئات الانتاج الحربي.

الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي الرئيس عبدالفتاح السيسي الاحتفال بعيد الإنتاج الحربي الثاني والسبعين

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