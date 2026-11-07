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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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استعد للشهر الكريم.. الحسابات الفلكية تحسم تاريخ بداية رمضان

أول أيام شهر رمضان
أول أيام شهر رمضان
خالد يوسف

تزامناً مع التوقعات الصادرة عن المعاهد الفلكية لتحديد بدايات الشهور الهجرية، يترقب المواطنون الإعلان الرسمي عن موعد أول أيام شهر رمضان 2027، حيث تشير الحسابات الفلكية المبدئية إلى التوقيت المتوقع لبداية الشهر الفضيل، مما يدفع الجهات المعنية والجمهور للبدء في الترتيبات التنظيمية والروحية لاستقبال هذه المناسبة الدينية، في انتظار الرؤية الشرعية النهائية التي تحسم الموعد القاطع رسمياً.

موعد استطلاع رؤية هلال رمضان 2027

من المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، عن موعد حلول أول أيام شهر رمضان 2027 في مصر بعد استطلاع الهلال في آخر أيام شهر شعبان لعام 1448 هجريًا، وذلك يوم الأحد الموافق 7 فبراير 2027، حيث يتم تحديد ما إذا كان شهر شعبان كاملاً أم لا، وفقًا لنتائج رؤية الهلال.

موعد استطلاع رؤية هلال رمضان

موعد شهر رمضان 2027 فلكيًا

وفقًا للحسابات الفلكية، يوافق أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1448 هجريًا، يوم الإثنين 8 فبراير 2027، ولكن يظل الموعد الرسمي لشهر رمضان 2027، غير معلن حتى الآن، لأنه يتم وفقًا لنتائج الرؤية الشرعية للهلال.

موعد شهر رمضان 2027

كم يوما يتبقى على شهر رمضان 2027؟

ويفصلنا عن بداية شهر رمضان المبارك 1448 هجريا، نحو 92 يومًا، مع استمرار العد التنازلي لاستقبال الشهر الكريم، الذي يُعد أهم الشهور العربية والإسلامية، حيث تُفرض فيه فريضة الصيام، وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وفيه أنزل القرآن الكريم.

التقويم الهجري

ونظام التقويم الهجري يعتمد على الشهر القمري الذى يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هي « 1 المحرم - 2 صفر - 3 ربيع الأول - 4 ربيع الآخر - 5 جمادي الأول - 6 جمادي الآخر - 7 رجب - 8 شعبان - 9 رمضان - 10 شوال - 11 ذي القعدة - 12 ذي الحجة».

التقويم الهجري

والتقويم الهجري أو القمري أو الإسلامي هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة في 12 ربیع الأول «24 سبتمبر عام 622م» مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجري.

الأعمال المستحبة في شهر رمضان

يوجد الكثير من الأعمال المستحبة في شهر رمضان، أبرزها:

- المحافظة على الصلوات المفروضة.

- أداء النوافل.

الأعمال المستحبة في شهر رمضان

- قراءة القرآن الكريم وتدبر آياته.

- الإكثار من الذكر والدعاء والاستغفار.

- الصدقة وإطعام الطعام ومساعدة المحتاجين.

- بر الوالدين وصلة الرحم.

موعد عيد الفطر 2027

وأوضحت الحسابات الفلكية، أن موعد عيد الفطر 2027، سيكون يوم الأربعاء 10 مارس 2027، مع التأكيد على أن الموعد الرسمي لبداية رمضان 2027 ونهايته يتم تحديده وفق رؤية هلال الشهر الكريم والإعلان الرسمي للجهات المختصة.

موعد عيد الفطر
استعد للشهر الكريم الحسابات الفلكية بداية رمضان التقويم الهجري موعد عيد الفطر 2027

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