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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد شهر رمضان 2027 فلكيا في مصر.. اعرف أول أيام الصيام وعيد الفطر

موعد شهر رمضان 2027 في مصر.. أول أيام الصيام وعيد الفطر
موعد شهر رمضان 2027 في مصر.. أول أيام الصيام وعيد الفطر
عبد الفتاح تركي

يُتوقع أن يكون موعد بداية شهر رمضان 2027 يوم الاثنين 8 فبراير 2027، وفقًا للحسابات الفلكية الواردة، في حين تشير التقديرات إلى أن أول أيام عيد الفطر قد يوافق الأربعاء 10 مارس 2027، إذا بدأ الشهر الكريم في موعده المتوقع واستمر 30 يومًا. واعتبارًا من اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، يتبقى نحو 117 يومًا على حلول شهر رمضان، مع انتظار الإعلان الرسمي عن بداية الشهر بعد استطلاع الهلال وفقًا للرؤية الشرعية.

ويزداد اهتمام المسلمين في مصر ومختلف الدول العربية والإسلامية بمعرفة موعد رمضان 1448 هجريًا، استعدادًا للصيام والعبادات وتنظيم الاستعدادات الأسرية خلال الشهر الكريم، فضلًا عن متابعة مواقيت الصلاة والإمساك والإفطار يوميًا.

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متى يبدأ شهر رمضان 2027 فلكيًا؟

تشير الحسابات الفلكية الواردة إلى أن أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1448 هجريًا من المتوقع أن يوافق يوم الإثنين 8 فبراير 2027، في مختلف الدول العربية والإسلامية.

ويظل هذا الموعد تقديريًا إلى حين استطلاع هلال شهر رمضان وإعلان النتيجة رسميًا من الجهات المختصة، إذ تعتمد بداية الشهر الهجري على ثبوت رؤية الهلال وفقًا للضوابط الشرعية المعمول بها في كل دولة.

ومن المتوقع أن يستمر شهر رمضان 29 أو 30 يومًا، بحسب نتيجة الرؤية الشرعية لهلال الشهر، وهو ما يحدد بدوره موعد حلول عيد الفطر المبارك.

كم يومًا متبقيًا على رمضان 2027؟

اعتبارًا من الأربعاء 14 أكتوبر 2026، يتبقى نحو 117 يومًا على الموعد المتوقع لبداية شهر رمضان 2027، وفقًا للتقديرات الواردة التي تشير إلى أن أول أيام الصيام سيكون الإثنين 8 فبراير 2027.

ويمنح تحديد الموعد المتوقع للشهر الكريم فرصة للاستعداد المسبق، سواء فيما يتعلق بتنظيم أوقات العمل والدراسة أو التخطيط للعبادات والتجمعات الأسرية خلال رمضان.

ومع ذلك، يظل العدد المذكور مرتبطًا بالموعد الفلكي المتوقع، وقد يتحدد الموعد النهائي لبداية الشهر بعد إعلان نتيجة استطلاع الهلال من الجهات المختصة.

موعد شهر رمضان

متى يكون أول أيام عيد الفطر 2027؟

تشير الحسابات الفلكية الواردة إلى أن أول أيام عيد الفطر 2027 من المتوقع أن يوافق الأربعاء 10 مارس 2027، وذلك في حال بدأ شهر رمضان يوم 8 فبراير واستمر 30 يومًا.

ويرتبط الموعد النهائي لعيد الفطر بإعلان نتيجة استطلاع هلال شهر شوال، وفقًا للرؤية الشرعية وما تقرره الجهات المختصة في كل دولة.

ويتابع المسلمون موعد عيد الفطر بالتزامن مع البحث عن موعد بداية رمضان، نظرًا إلى أهمية تحديد أيام الصيام والاستعداد لإجازة العيد والالتزامات الأسرية المرتبطة بهذه المناسبة.

ما موعد إمساكية شهر رمضان 2027 ومواقيت الصلاة؟

توضح إمساكية شهر رمضان مواقيت الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء خلال أيام الشهر الكريم، وتساعد الصائمين على معرفة مواعيد الصلاة والإمساك والإفطار.

وفيما يأتي جدول الإمساكية الوارد للنشر، مع ضرورة مراجعة مواقيته والتحقق من المدينة التي تخصها قبل اعتماد الجدول بوصفه إمساكية رسمية.

إمساكية رمضان 2027

اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء

1 رمضان | 5:13 | 6:41 | 12:09 | 3:15 | 5:38 | 6:57

2 رمضان | 5:12 | 6:40 | 12:09 | 3:15 | 5:39 | 6:57

3 رمضان | 5:11 | 6:39 | 12:09 | 3:16 | 5:39 | 6:58

4 رمضان | 5:11 | 6:39 | 12:09 | 3:17 | 5:40 | 6:59

5 رمضان | 5:10 | 6:38 | 12:09 | 3:17 | 5:41 | 6:59

6 رمضان | 5:09 | 6:37 | 12:09 | 3:18 | 5:42 | 7:00

7 رمضان | 5:09 | 6:36 | 12:09 | 3:18 | 5:43 | 7:01

8 رمضان | 5:08 | 6:35 | 12:09 | 3:19 | 5:43 | 7:01

9 رمضان | 5:07 | 6:12 | 12:09 | 3:19 | 5:44 | 7:02

10 رمضان | 5:06 | 6:33 | 12:09 | 3:20 | 5:45 | 7:03

11 رمضان | 5:05 | 6:33 | 12:09 | 3:20 | 5:46 | 7:04

12 رمضان | 5:05 | 6:32 | 12:09 | 3:21 | 5:46 | 7:04

13 رمضان | 5:04 | 6:31 | 12:09 | 3:21 | 5:47 | 7:05

14 رمضان | 5:03 | 6:30 | 12:09 | 3:22 | 5:48 | 7:06

15 رمضان | 5:02 | 6:29 | 12:08 | 3:22 | 5:49 | 7:06

16 رمضان | 5:01 | 6:28 | 12:08 | 3:23 | 5:49 | 7:07

17 رمضان | 5:00 | 6:27 | 12:08 | 3:23 | 5:50 | 7:08

18 رمضان | 4:59 | 6:26 | 12:08 | 3:24 | 5:51 | 7:08

19 رمضان | 4:58 | 6:25 | 12:08 | 3:24 | 5:52 | 7:09

20 رمضان | 4:57 | 6:24 | 12:08 | 3:24 | 5:52 | 7:10

21 رمضان | 4:56 | 6:23 | 12:08 | 3:25 | 5:53 | 7:10

22 رمضان | 4:55 | 6:21 | 12:07 | 3:25 | 5:54 | 7:11

23 رمضان | 4:54 | 6:20 | 12:07 | 3:26 | 5:54 | 7:12

24 رمضان | 4:53 | 6:19 | 12:07 | 3:26 | 5:55 | 7:12

25 رمضان | 4:52 | 6:18 | 12:07 | 3:26 | 5:56 | 7:13

26 رمضان | 4:51 | 6:17 | 12:07 | 3:26 | 5:56 | 7:14

27 رمضان | 4:50 | 6:16 | 12:06 | 3:27 | 5:57 | 7:14

28 رمضان | 4:48 | 6:15 | 12:06 | 3:27 | 5:58 | 7:15

29 رمضان | 4:47 | 6:14 | 12:06 | 3:27 | 5:58 | 7:16

موعد شهر رمضان 2027

هل تختلف إمساكية رمضان 2027 من مدينة إلى أخرى؟

نعم، تختلف مواقيت الصلاة والإمساك والإفطار باختلاف الموقع الجغرافي لكل مدينة، ولذلك ينبغي تحديد المدينة المقصودة قبل نشر إمساكية رمضان واعتماد مواقيتها.

كما ينبغي مراجعة البيانات الخاصة بكل يوم، والتأكد من توافق مواعيد الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء مع الحسابات المعتمدة للموقع الجغرافي المحدد.

ولا يُنصح باستخدام جدول واحد بوصفه صالحًا لجميع المدن والدول، لأن فروق التوقيت والموقع الجغرافي تؤثر في مواقيت الصلاة خلال أيام الشهر الكريم.

كيف يستعد المسلمون لاستقبال رمضان 1448 هجريًا؟

يساعد التعرف المبكر على الموعد المتوقع لشهر رمضان في تنظيم الاستعدادات اليومية للشهر الكريم، سواء على مستوى الالتزامات الأسرية أو مواعيد العمل والدراسة أو متابعة مواقيت الصلاة.

كما يتيح الإعلان عن التوقعات الفلكية فرصة لمتابعة المستجدات المتعلقة برؤية الهلال، ومعرفة الموعد الرسمي لبداية الصيام وعيد الفطر عند صدور البيانات المعتمدة من الجهات المختصة.

وبناءً على الحسابات الفلكية الواردة، فإن الإثنين 8 فبراير 2027 هو الموعد المتوقع لأول أيام رمضان، بينما يُتوقع أن يوافق الأربعاء 10 مارس 2027 أول أيام عيد الفطر، إذا بدأ الشهر في الموعد المذكور واستمر 30 يومًا.

وتبقى هذه التواريخ تقديرات فلكية قابلة للتأكيد بعد استطلاع الهلال، ولذلك يُنصح بمتابعة الإعلانات الرسمية عند اقتراب موعد الشهر الكريم.

الخلاصة: موعد رمضان 2027 وعدد الأيام المتبقية

من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان 2027 يوم الإثنين 8 فبراير 2027، وفقًا للحسابات الفلكية الواردة، ويتبقى نحو 117 يومًا على الموعد المتوقع اعتبارًا من 14 أكتوبر 2026.

كما يُتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 مارس 2027، في حال بدأ رمضان يوم 8 فبراير واستمر 30 يومًا، مع انتظار الإعلان الرسمي عن بداية الشهر ونهايته وفقًا للرؤية الشرعية.

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وتظل إمساكية رمضان ومواقيت الصلاة بحاجة إلى التحقق من مصدرها والمدينة التي تخصها قبل النشر النهائي، لضمان تقديم معلومات دقيقة ومفيدة للقراء الباحثين عن موعد رمضان 1448 هجريًا.

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