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موعد شهر رمضان 2027 وإمساكية الصلاة والسحور والإفطار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد شهر رمضان 2027 وإمساكية الصلاة والسحور والإفطار

موعد شهر رمضان 2027 وإمساكية الصلاة والسحور والإفطار
موعد شهر رمضان 2027 وإمساكية الصلاة والسحور والإفطار
عبد الفتاح تركي

تشير التقديرات الفلكية الواردة إلى أن بداية شهر رمضان 2027 من المتوقع أن توافق يوم الاثنين 8 فبراير 2027، مع احتمالية استمرار الشهر حتى أوائل مارس، وفقًا لثبوت هلال شهر شوال، على أن تعلن دار الإفتاء المصرية الموعد الرسمي لبداية الصيام بعد استطلاع الهلال والتحقق من الرؤية الشرعية.

ويستعد المواطنون لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال البحث عن موعد بداية الشهر الكريم، ومواقيت الصلاة، وإمساكية رمضان 2027، ومواعيد السحور والإفطار، بما يساعدهم على تنظيم أوقات الصيام والعبادات والتجمعات الأسرية خلال الشهر.

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ويظل يوم الاثنين 8 فبراير 2027 موعدًا متوقعًا وفق التقديرات الفلكية الواردة، وليس إعلانًا نهائيًا لأول أيام الصيام، إذ يرتبط تحديد البداية الرسمية بثبوت رؤية هلال شهر رمضان وفق الإجراءات الشرعية المعتمدة في مصر.

ويختلف موعد حلول شهر رمضان في التقويم الميلادي من عام إلى آخر نتيجة اعتماد التقويم الهجري على الدورة القمرية، إذ يتقدم الشهر الكريم في التقويم الميلادي بنحو 10 إلى 11 يومًا سنويًا.

ما موعد إمساكية رمضان 2027 ومواقيت الصلاة؟

تساعد إمساكية رمضان 2027 الصائمين على معرفة مواعيد الصلوات اليومية، وتحديد وقت الإمساك عن الطعام والشراب قبل الفجر، وموعد الإفطار عند أذان المغرب، إلى جانب تنظيم أوقات العبادة خلال أيام الشهر الكريم.

ووفقًا للمواقيت الواردة في الإمساكية المرفقة، تتغير أوقات الصلاة تدريجيًا خلال شهر رمضان، إذ يتقدم موعد الفجر من 5:13 صباحًا في اليوم الأول إلى 4:47 صباحًا في اليوم التاسع والعشرين، بينما يتأخر موعد المغرب من 5:38 مساءً إلى 5:58 مساءً.

وتتضمن الإمساكية مواعيد الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتعرض التوقيتات الواردة لكل يوم من أيام رمضان، بداية من اليوم الأول وحتى اليوم التاسع والعشرين.

ومع ذلك، ينبغي الانتباه إلى أن مواقيت الصلاة ترتبط بالموقع الجغرافي وطريقة حساب المواقيت، ولذلك لا يصح اعتماد هذه الأوقات لجميع المحافظات المصرية دون مراجعة الإمساكية الرسمية المعتمدة للمدينة التي يقيم فيها الصائم.

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ما جدول مواقيت الصلاة في إمساكية رمضان 2027؟

فيما يلي مواقيت الصلاة الواردة في الإمساكية المرفقة، مرتبة حسب أيام شهر رمضان، مع الحفاظ على الأرقام والتوقيتات كما وردت في النص الأصلي.

اليوم الأول من رمضان: الفجر 5:13، الشروق 6:41، الظهر 12:09، العصر 3:15، المغرب 5:38، العشاء 6:57.

اليوم الثاني من رمضان: الفجر 5:12، الشروق 6:40، الظهر 12:09، العصر 3:15، المغرب 5:39، العشاء 6:57.

اليوم الثالث من رمضان: الفجر 5:11، الشروق 6:39، الظهر 12:09، العصر 3:16، المغرب 5:39، العشاء 6:58.

اليوم الرابع من رمضان: الفجر 5:11، الشروق 6:39، الظهر 12:09، العصر 3:17، المغرب 5:40، العشاء 6:59.

اليوم الخامس من رمضان: الفجر 5:10، الشروق 6:38، الظهر 12:09، العصر 3:17، المغرب 5:41، العشاء 6:59.

اليوم السادس من رمضان: الفجر 5:09، الشروق 6:37، الظهر 12:09، العصر 3:18، المغرب 5:42، العشاء 7:00.

اليوم السابع من رمضان: الفجر 5:09، الشروق 6:36، الظهر 12:09، العصر 3:18، المغرب 5:43، العشاء 7:01.

اليوم الثامن من رمضان: الفجر 5:08، الشروق 6:35، الظهر 12:09، العصر 3:19، المغرب 5:43، العشاء 7:01.

اليوم التاسع من رمضان: الفجر 5:07، الشروق 6:12، الظهر 12:09، العصر 3:19، المغرب 5:44، العشاء 7:02.

اليوم العاشر من رمضان: الفجر 5:06، الشروق 6:33، الظهر 12:09، العصر 3:20، المغرب 5:45، العشاء 7:03.

اليوم الحادي عشر من رمضان: الفجر 5:05، الشروق 6:33، الظهر 12:09، العصر 3:20، المغرب 5:46، العشاء 7:04.

اليوم الثاني عشر من رمضان: الفجر 5:05، الشروق 6:32، الظهر 12:09، العصر 3:21، المغرب 5:46، العشاء 7:04.

اليوم الثالث عشر من رمضان: الفجر 5:04، الشروق 6:31، الظهر 12:09، العصر 3:21، المغرب 5:47، العشاء 7:05.

اليوم الرابع عشر من رمضان: الفجر 5:03، الشروق 6:30، الظهر 12:09، العصر 3:22، المغرب 5:48، العشاء 7:06.

اليوم الخامس عشر من رمضان: الفجر 5:02، الشروق 6:29، الظهر 12:08، العصر 3:22، المغرب 5:49، العشاء 7:06.

اليوم السادس عشر من رمضان: الفجر 5:01، الشروق 6:28، الظهر 12:08، العصر 3:23، المغرب 5:49، العشاء 7:07.

اليوم السابع عشر من رمضان: الفجر 5:00، الشروق 6:27، الظهر 12:08، العصر 3:23، المغرب 5:50، العشاء 7:08.

اليوم الثامن عشر من رمضان: الفجر 4:59، الشروق 6:26، الظهر 12:08، العصر 3:24، المغرب 5:51، العشاء 7:08.

اليوم التاسع عشر من رمضان: الفجر 4:58، الشروق 6:25، الظهر 12:08، العصر 3:24، المغرب 5:52، العشاء 7:09.

اليوم العشرون من رمضان: الفجر 4:57، الشروق 6:24، الظهر 12:08، العصر 3:24، المغرب 5:52، العشاء 7:10.

اليوم الحادي والعشرون من رمضان: الفجر 4:56، الشروق 6:23، الظهر 12:08، العصر 3:25، المغرب 5:53، العشاء 7:10.

اليوم الثاني والعشرون من رمضان: الفجر 4:55، الشروق 6:21، الظهر 12:07، العصر 3:25، المغرب 5:54، العشاء 7:11.

اليوم الثالث والعشرون من رمضان: الفجر 4:54، الشروق 6:20، الظهر 12:07، العصر 3:26، المغرب 5:54، العشاء 7:12.

اليوم الرابع والعشرون من رمضان: الفجر 4:53، الشروق 6:19، الظهر 12:07، العصر 3:26، المغرب 5:55، العشاء 7:12.

اليوم الخامس والعشرون من رمضان: الفجر 4:52، الشروق 6:18، الظهر 12:07، العصر 3:26، المغرب 5:56، العشاء 7:13.

اليوم السادس والعشرون من رمضان: الفجر 4:51، الشروق 6:17، الظهر 12:07، العصر 3:26، المغرب 5:56، العشاء 7:14.

اليوم السابع والعشرون من رمضان: الفجر 4:50، الشروق 6:16، الظهر 12:06، العصر 3:27، المغرب 5:57، العشاء 7:14.

اليوم الثامن والعشرون من رمضان: الفجر 4:48، الشروق 6:15، الظهر 12:06، العصر 3:27، المغرب 5:58، العشاء 7:15.

اليوم التاسع والعشرون من رمضان: الفجر 4:47، الشروق 6:14، الظهر 12:06، العصر 3:27، المغرب 5:58، العشاء 7:16.

موعد شهر رمضان2027

متى يبدأ السحور ومتى يحين موعد الإفطار في رمضان 2027؟

يرتبط موعد انتهاء السحور بوقت أذان الفجر، بينما يحين موعد الإفطار عند أذان المغرب، وفقًا للمواقيت المعتمدة في المدينة التي يقيم فيها الصائم.

وبحسب الجدول الوارد في الإمساكية، يتراوح موعد الفجر بين الساعة 5:13 صباحًا في بداية الشهر والساعة 4:47 صباحًا في نهايته، بينما يتأخر موعد المغرب من الساعة 5:38 مساءً إلى الساعة 5:58 مساءً.

وتوضح هذه التوقيتات الواردة في الجدول التغير التدريجي في مواعيد الفجر والمغرب خلال أيام رمضان، وهو ما يجعل متابعة الإمساكية أمرًا مهمًا لتنظيم السحور والإفطار والصلوات اليومية.

ويجب على الصائمين مراجعة الإمساكية الرسمية المعتمدة للمحافظة أو المدينة التي يقيمون فيها، لأن اختلاف الموقع الجغرافي وطريقة حساب المواقيت قد يؤدي إلى اختلاف التوقيتات بين المناطق.

متى تعلن دار الإفتاء المصرية بداية شهر رمضان 2027 رسميًا؟

تتولى دار الإفتاء المصرية استطلاع هلال شهر رمضان وإعلان بداية الشهر رسميًا بعد تحري الرؤية الشرعية، وبناءً على ذلك، فإن يوم الاثنين 8 فبراير 2027 هو موعد متوقع فلكيًا وفق البيانات الواردة، وليس إعلانًا نهائيًا لأول أيام الصيام.

ويظل الإعلان الرسمي مرتبطًا بنتيجة استطلاع الهلال، ولذلك ينبغي التمييز بين التقديرات الفلكية التي تساعد على الاستعداد المبكر للشهر الكريم وبين الموعد الرسمي الذي تعلنه الجهات المختصة.

ويمكن للمتابعين الاستفادة من التقديرات الفلكية والإمساكيات في التخطيط المسبق لشهر رمضان، مع الرجوع إلى الإعلانات الرسمية للتأكد من بداية الصيام ومواعيد الصلاة المعتمدة.

ما أهم المعلومات عن رمضان 2027 التي يبحث عنها المواطنون؟

تتركز أبرز المعلومات المتعلقة بشهر رمضان 2027 في موعد البداية المتوقع، وإمساكية الصلاة، وتوقيت السحور والإفطار، والموعد الرسمي الذي تعلنه دار الإفتاء المصرية بعد استطلاع الهلال.

ووفق التقديرات الفلكية الواردة، يُتوقع أن يبدأ الشهر يوم الاثنين 8 فبراير 2027، مع احتمالية استمراره حتى أوائل مارس وفقًا لثبوت هلال شهر شوال، بينما تتدرج مواقيت الفجر والمغرب خلال أيام الإمساكية المذكورة.

ويُنصح بالاعتماد على الإمساكية الرسمية الخاصة بمحل الإقامة عند تحديد مواقيت الصلاة والصيام، وعدم اعتبار الجدول الوارد توقيتًا نهائيًا لجميع المدن، مع متابعة الإعلان الرسمي عن بداية الشهر الكريم.

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وبذلك، تظل متابعة موعد رمضان 2027 وإمساكية السحور والإفطار من الموضوعات المهمة للاستعداد للشهر الكريم، على أن يكون الإعلان الرسمي عن بداية الصيام هو المرجع النهائي لتحديد أول أيام رمضان في مصر.

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