رمضان 2027.. غادة عبد الرازق تبدء تصوير "خيوط من دهب" منتصف الأسبوع القادم

تستعد الفنانة غادة عبد الرازق لبدء تصوير مسلسلها الجديد" خيوط من ذهب" منتصف الأسبوع المقبل، تمهيدًا لعرضه خلال شهر رمضان المقبل.

المسلسل يشارك في بطولته بجانب غادة عبد الرازق كل من وصبري فواز، ونسرين أمين، ومي الغيطي، ومحمود عبد المغني، ونبيل عيسى، وجوري بكر.

اعترافات غادة عبد الرازق:

وكانت حلت النجمة الكبيرة غادة عبد الرازق ضيفة علي برنامج AB talks، من تقديم أنس بوخش، والمذاع علي عدد من المنصات الإلكترونية.

كشفت الفنانة غادة عبدالرازق عن عدد من التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية، وذكرياتها مع والدتها، وعلاقتها بابنتها روتانا، إلى جانب حديثها عن تجربتها مع علاج الاكتئاب والخوف، ونظرتها إلى الزواج والموت والآخرة.

وتحدثت غادة عبدالرازق عن عدد زيجاتها، موضحة أنها تزوجت خمس مرات، لكنها كانت تتعمد أحيانًا ذكر أرقام أكبر عندما تتعرض لتغطيات صحفية غير دقيقة تتناول حياتها الشخصية.

وقالت: «اتجوزت 5 مرات، وأنا كنت بقول أرقام أستفزهم عشان كان بيتكتب حاجات غلط عني، وكنت بأعلي الرقم كمان».

وأوضحت غادة عبدالرازق أنها لا تحب مفهوم الصداقة بين الرجل والمرأة قبل الزواج، مشيرة إلى أنها تفضل أن تكون العلاقة في إطار واضح ينتهي بالزواج.

وقالت: «مبحبش كلمة نتصاحب، والصحوبية عندي غدا أو عشا؟ طب ما نتجوز وده حلال ربنا».