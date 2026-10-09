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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد حكم سجنه 10 سنوات.. والد سعد لمجرد يهاجم النقابات الفنية بالمغرب

سعد لمجرد
سعد لمجرد
أحمد البهى

أعرب والد الفنان سعد لمجرد، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبه من عدم مساندة النقابات الفنية في المغرب لنجله في أزمته الأخيرة.

وقال والد سعد لمجرد: «أتأسف كثيرًا لرؤساء النقابات والهيئات الفنية ببلدي الحبيب المغرب، لعدم الوقوف معنا في هذه المحنة، ولو بالسؤال عنا كفنانين ننتمي للأسرة الفنية المغربية، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

تفاصيل القضية:

كشف الدكتور إيلي حاتم، المحامي بمحكمة باريس ومحكمة الجنايات الدولية، اخر تطورات قضية الفنان المغربي سعد لمجرد، بعد صدور حكم قضائي بسجنه 10 سنوات، على خلفية اتهامه باغتصاب الفرنسية لورا بريول.

وأوضح إيلي حاتم، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الحكم صدر عن محكمة الجنايات الاستئنافية في فرنسا، وقضى بسجن سعد لمجرد 10 سنوات، مع إيداعه السجن بشكل فوري.

وتحدث المحامي عن قضية الابتزاز التي سبق أن أقامها سعد لمجرد ضد لورا بريول، موضحا أنها لم يتم تجاهلها خلال نظر القضية الأخيرة، مشيرا إلى أن جلسة الاستئناف الخاصة بها تأجلت لاستكمال بعض التحقيقات.

وأكد حاتم أن المحكمة التي نظرت قضية الاغتصاب كانت على علم بوجود قضية الابتزاز ونتائجها، إلا أن إدانة والدة لورا بريول وأشخاص اخرين في محاولة ابتزاز سعد لمجرد لا تعني من الناحية القانونية أن الاتهام الموجه إليه كان غير صحيح.

وأشار إلى أن لورا بريول نفسها حصلت على البراءة من تهمة الابتزاز، موضحا أن المحكمة تعاملت مع قضية الاغتصاب باعتبارها قضية مستقلة عن قضية الابتزاز.

وقال: "اعتبرت المحكمة جريمة الاغتصاب قضية منفصلة وثابتة في حق لمجرد، ولا يؤدي أي حكم إلى إلغاء نتيجة القضية الاخرى".

 


 

سعد لمجر الفنان سعد لمجرد النقابات الفنية في المغرب المغرب سعد لمجرد

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